Ukraine: Präsident Poroschenko unterzeichnet Kriegsrecht-Dekret

Das Dekret tritt erst nach Zustimmung des ukrainischen Parlaments inkraft. Die Abgeordneten in Kiew wollen darüber voraussichtlich noch heute beraten. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine war zuvor wieder eskaliert.

Ukraine verlangt Freilassung aller festgehaltenen Matrosen

Die Ukraine wirft Russland vor, zwei ihrer Schiffe am Sonntag in der Meerenge von Kertsch beschossen und samt einem Schlepper gekapert zu haben. Sechs Seeleute seien verletzt worden. Zuvor habe Russland die Meerenge mit einem Tanker blockiert und die ukrainische Ostküste so vom Schwarzen Meer abgeschnitten.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko verlangte die sofortige Freilassung der von Russland nahe der Krim festgesetzten Schiffe und Seeleute. Diese sollten schleunigst an die ukrainische Seite übergeben werden, sagte Poroschenko bei einem heutigen Treffen des nationalen Sicherheitsrats. Russland und die Ukraine warfen sich gegenseitig die Verletzung internationalen Rechts vor. Die Nato erklärte, sie unterstütze die territoriale Integrität der Ukraine. Im Laufe des Tages sollte der UN-Sicherheitsrat tagen.

Russland: "Ukrainische Provokation"

Russland sprach von einer ukrainischen Provokation. Die drei Schiffe hätten ohne Erlaubnis russische Hoheitsgewässer durchquert. Sie seien in den russischen Hafen Kertsch geschleppt worden. Drei leicht verletzte Ukrainer hätten medizinische Hilfe erhalten. Die ukrainische Marine hingegen erklärte, Russland sei vorab über die geplante Reise der drei Schiffe von Odessa nach Mariupol informiert worden.

Die Straße von Kertsch ist der einzige Seezugang zum Asowschen Meer. Beide werden in einem Abkommen von 2003 als gemeinsame Territorialgewässer definiert. Allerdings kontrolliert Russland seit der Annexion der Krim 2014 beide Seiten der Meerenge und strebt nach einer umfassenderen Aufsicht über die Straße von Kertsch.

Eine dauerhaften Blockade der Durchfahrt würde die ukrainischen Hafenstädte an der Nordküste des Asowschen Meeres vom Schwarzen Meer abschneiden. Zu diesen gehört das strategisch wichtige Mariupol - die Stadt unter Kiewer Kontrolle, die den von prorussischen Rebellen dominierten Städten Donezk und Luhansk am nächsten ist.

Maas schlägt deutsch-französische Vermittlung vor

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat angesichts der Eskalation eine deutsch-französische Vermittlung vorgeschlagen. Frankreich und Deutschland seien bei Bedarf bereit, sich gemeinsam als Vermittler einzuschalten, um eine weitere Verschärfung der Krise zu verhindern, sagte Maas bei einem Besuch in Madrid.

Die Bundesregierung rief zur Zurückhaltung und Deeskalation auf. Maas sagte:

"Die Entwicklungen rund um das Asowsche Meer sind sehr besorgniserregend. Es ist nicht akzeptabel, dass es dort eine Blockade durch Russland gibt." Außenminister Heiko Maas

Dringlichkeitssitzung der Nato-Botschafter

Die Nato-Mitglieder kündigten eine Dringlichkeitssitzung ihrer Botschafter in Brüssel an. Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte nach einem Gespräch mit Poroschenko, die Nato unterstütze die Souveränität der Ukraine, "eingeschlossen ihre vollen Schifffahrtsrechte in ihren Territorialgewässern unter internationalem Recht".

Poroschenko forderte Russland auf, die Lage um die Krim zu deeskalieren. Nichtsdestoweniger hat er das Parlament um eine Debatte über eine Verhängung des Kriegsrechts gebeten. Vor dem russischen Konsulat in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) zündeten Dutzende Rechtsradikale russische Fahnen an. Eine rechtsradikale Gruppe verbreitete auf Facebook Bilder eines brennenden Fahrzeugs mit russischen Kennzeichen vor der Botschaft Moskaus in Kiew.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf der Ukraine vor, internationales Recht verletzt zu haben, weil die Schiffe ohne Genehmigung in die Meerenge gefahren seien. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach von einer gefährlichen Provokation, die sorgfältig untersucht werden müsse.

Tusk: Weitere Provokationen müssen unterbleiben

EU-Ratschef Donald Tusk verurteilte die Anwendung von Gewalt durch Russland. Russland müsse für die Rückkehr der ukrainischen Matrosen und Schiffe sorgen, weitere Provokationen müssten unterbleiben.