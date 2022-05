Wie Helmut Schmidt: Lob für Scholz-Rede

Lob und Kritik auf BR24-Twitterkanal

Auf dem BR24-Twitter-Kanal wurde das Video der Scholz-Rede bereits über eine Millionen mal aufgerufenen und vielfach geteilt. In den Kommentaren gibt es viele weitere Zustimmungsbekundungen. So bedankt sich zum Beispiel eine Nutzerin ausdrücklich bei Olaf Scholz, und ein weiterer User schreibt: "Respekt, Herr Scholz. Genau diese Entschlossenheit und Energie habe ich bisher vermisst."

Allerdings gibt es auch Kritik an den Aussagen des Kanzlers. "Der kann schreien wie er will, Diplomatie ist hier gefragt und keine Waffen, um sich gegen Russland zu positionieren", äußert ein Twitter-Nutzer. Und eine Userin meint, dass Olaf Scholz sich lautstark bemühe, sich selbst und anderen einzureden, dass er die richtige Entscheidung getroffen hätte.

Annalena Baerbock: Auch für Nicht-Handeln verantwortlich

Auch Außenministerin Annalena Baerbock hat die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine am Wochenende verteidigt. "Wir tragen auch Verantwortung für Nicht-Handeln", sagte die Grünen-Politikerin am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". "Wenn wir jetzt die Entscheidung getroffen hätten, wir würden keine weiteren Waffen, keine schweren Waffen liefern, dann würden wir weitere Orte in der Ukraine in die Hände des russischen Präsidenten geben." Ein Nichtstun würde das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer noch weiter verschlimmern.

Annalena Baerbock ist nicht die Einzige, die Scholz zu zögerliches Verhalten vorwirft: Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hatte dem Kanzler am vergangenen Donnerstag im Bundestag "Zögern", "Zaudern" und "Ängstlichkeit" in der Ukraine-Politik vorgeworfen. CSU-Chef Markus Söder warf dem Kanzler am Samstag bei einem kleinen CSU-Parteitag vor, sich davor zu drücken, der deutschen Bevölkerung in diesen schwierigen Zeiten Orientierung zu geben. "Ein solches Zögern, Sich-Verstecken oder Sich-davor-Drücken ist eines deutschen Kanzlers unwürdig", sagte er in Würzburg. "Deutschland macht seit Wochen eine peinliche Figur."

Merz plant Reise nach Kiew

Merz selbst will nun in die ukrainische Hauptstadt Kiew reisen, um sich ein Bild von der Lage und den Unterstützungswünschen zu machen. Merz hat am Montag auf Twitter seine Reisepläne in die Ukraine bestätigt, ohne einen Termin dafür zu nennen. Er schrieb, das Bundeskriminalamt (BKA) sei "von meinem Büro über eine mögliche Reise nach Kiew informiert worden". Eine Begleitung durch das BKA "habe ich nicht angefordert und ist vom BKA auch nicht angeboten worden", fügte er hinzu.

Dem "Tagesspiegel" zufolge soll das Bundeskriminalamt ihm geraten haben, die Reise aus Sicherheitsgründen zu verschieben. So etwas brauche einen längeren Vorlauf.