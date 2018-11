Ukraine: Parlament stimmt Verhängung des Kriegsrechts zu

Mit großer Mehrheit hat das ukrainische Parlament die Verhängung des Kriegsrechts für 30 Tage bestätigt. Es soll in zehn der 27 ukrainischen Regionen gelten, und zwar jenen, die als von Russland direkt bedroht gelten.

Konflikt zwischen Russland und Ukraine eskaliert

Das Parlament folgte damit Präsident Petro Poroschenko, der die Maßnahme wegen eines Zwischenfalls nahe der Halbinsel Krim verfügt hat. Dabei hatte Russland in der Meerenge von Kertsch drei ukrainische Marineboote beschossen und festgesetzt.

Poroschenko sagte vor der Abstimmung im Parlament, mit der befristeten Verhängung des Kriegsrechts trete die Ukraine der "zunehmenden Aggression von Russland" entgegen. Es lägen Geheimdienstinformationen vor, dass es "eine sehr ernste Bedrohung einer Bodenoperation gegen die Ukraine" gebe. Details dazu nannte er nicht.

"Kriegsrecht heißt nicht, den Krieg zu erklären", sagte Poroschenko weiter. "Es wird mit dem einzigen Zweck eingeführt, die Verteidigung der Ukraine im Licht der zunehmende Aggression von Russland zu stärken". Mit der Verhängung des Kriegsrechts ist eine Teilmobilisierung und eine Stärkung der Flugabwehr verbunden. Zudem werden Maßnahmen zur Terrorabwehr und der "Informationssicherheit" intensiviert.

Russland erntet scharfe Kritik

Das Vorgehen Russlands gegen ukrainische Schiffe vor der Krim hat scharfe Reaktionen der USA und der Nato ausgelöst. Die Gruppe der derzeitigen und künftigen europäischen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats - Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Polen, die Niederlande, Schweden, Belgien und Italien - stellten sich nach der Sitzung demonstrativ hinter die Ukraine. In einer Mitteilung riefen die Länder zur Zurückhaltung und Deeskalation auf und betonten ihre Anerkennung der territorialen Integrität der Ukraine. Die US-Botschafterin bei den UN, Nikki Haley, sprach am Montag von einem "arroganten Akt, den die internationale Gemeinschaft verurteilen muss".

US-Präsident Donald Trump erklärte gegenüber Journalisten, ihm gefielen die Vorfälle zwischen Russland und der Ukraine nicht. Er arbeite mit den Europäern zusammen und hoffe, dass sich die Angelegenheit kläre.

Stoltenberg: "Lage sehr ernst"

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte, alle Mitglieder des Militärbündnisses hätten sich hinter die Ukraine und ihre territoriale Integrität gestellt. Die Ukraine ist nicht in der Nato, strebt aber eine Mitgliedschaft an. "Was wir gestern gesehen haben, war sehr ernst", resümierte Stoltenberg.

Ukraine verlangt Freilassung aller festgehaltenen Matrosen

Die Ukraine wirft Russland vor, zwei ihrer Schiffe am Sonntag in der Meerenge von Kertsch beschossen und samt einem Schlepper gekapert zu haben. Sechs Seeleute seien verletzt worden. Zuvor habe Russland die Meerenge mit einem Tanker blockiert und die ukrainische Ostküste so vom Schwarzen Meer abgeschnitten.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko verlangte die sofortige Freilassung der von Russland nahe der Krim festgesetzten Schiffe und Seeleute. Diese sollten schleunigst an die ukrainische Seite übergeben werden, sagte Poroschenko bei dem Treffen des nationalen Sicherheitsrats. Russland und die Ukraine warfen sich gegenseitig die Verletzung internationalen Rechts vor.

Russland: "Ukrainische Provokation"

Russland sprach von einer ukrainischen Provokation. Die drei Schiffe hätten ohne Erlaubnis russische Hoheitsgewässer durchquert. Sie seien in den russischen Hafen Kertsch geschleppt worden. Drei leicht verletzte Ukrainer hätten medizinische Hilfe erhalten. Die ukrainische Marine hingegen erklärte, Russland sei vorab über die geplante Reise der drei Schiffe von Odessa nach Mariupol informiert worden.

Die Straße von Kertsch ist der einzige Seezugang zum Asowschen Meer. Beide werden in einem Abkommen von 2003 als gemeinsame Territorialgewässer definiert. Allerdings kontrolliert Russland seit der Annexion der Krim 2014 beide Seiten der Meerenge und strebt nach einer umfassenderen Aufsicht über die Straße von Kertsch.

Eine dauerhaften Blockade der Durchfahrt würde die ukrainischen Hafenstädte an der Nordküste des Asowschen Meeres vom Schwarzen Meer abschneiden. Zu diesen gehört das strategisch wichtige Mariupol - die Stadt unter Kiewer Kontrolle, die den von prorussischen Rebellen dominierten Städten Donezk und Luhansk am nächsten ist.

Maas schlägt deutsch-französische Vermittlung vor

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat angesichts der Eskalation eine deutsch-französische Vermittlung vorgeschlagen. Frankreich und Deutschland seien bei Bedarf bereit, sich gemeinsam als Vermittler einzuschalten, um eine weitere Verschärfung der Krise zu verhindern, sagte Maas bei einem Besuch in Madrid.