Scholz zu Waffenlieferungen: "Darin liegt keine Eskalation"

In seiner Regierungserklärung hat Bundeskanzler Scholz (SPD) am Donnerstag erneut deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine verteidigt und den Deutschen Unterstützung gegen die Inflation zugesichert. Die Union wirft Scholz ein "doppeltes Spiel" vor.