Nato verlegt schnelle Eingreiftruppe zur Abschreckung Russlands

Die Mitgliedsstaaten der Nato haben in einer Sondersitzung über die Lage in der Ukraine beraten. In einer anschließenden Pressekonferenz hat Generalsekretär Jens Stoltenberg den russischen Angriffskrieg erneut aufs Schärfste verurteilt. Er forderte ein Ende der Kämpfe und den Abzug der Truppen.

Nato hält Ausweitung der Kämpfe auf andere Staaten für möglich

Stoltenberg warnte den Kreml gleichzeitig auch davor, dass die Verantwortlichen des Krieges zur Rechenschaft gezogen würden. Auch Belarus als Verbündeter Russlands soll belangt werden. Der russischen Regierung wurde die Verbreitung von Lügen vorgeworfen.

Nach Ansicht von Generalsekretär Stoltenberg hält es der Nordatlantikpakt auch für möglich, dass die Ziele des Kremls nicht auf die Ukraine beschränkt sind. Die Bündnispartner planen deshalb, die Ostflanke der Nato weiter zu verstärken. Einheiten ihrer schnellen Einsatztruppe NRF sollen zur Abschreckung Russlands verlegt werden. Details darüber, wohin genau und in welchem Umfang die Militärkräfte stationiert werden sollen, ließ Stoltenberg zunächst offen. Der russischen Regierung wird in dem Dokument Verbreitung von Lügen vorgeworfen.

"Wir werden tun, was notwendig ist, um jeden Verbündeten und jedes Stück Nato-Gebiet zu beschützen und zu verteidigen", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er hatte den Gipfel nach der russischen Invasion in die Ukraine kurzfristig einberufen, um sich per Video über die aktuelle Situation auszutauschen und zu besprechen, wie die Nato auf die veränderte Sicherheitslage reagieren muss.

Stoltenberg: "Handeln präventiv, verhältnismäßig und nichteskalierend"

In ihrer Videokonferenz einigten sich die Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Länder erneut entschlossen auf die kollektive Verteidigung der Alliierten. "Unser Bekenntnis zu Artikel 5 des Vertrags von Washington ist unerschütterlich. Wir stehen zum Schutz und zur Verteidigung aller Verbündeten zusammen", hieß es in der gemeinsamen Abschlusserklärung.

"Wir werden alle erforderlichen Kräfte verlegen, um jetzt und in Zukunft eine starke und glaubwürdige Abschreckung und Verteidigung im Bündnis zu gewährleisten", heißt es. Zugleich wird betont, dass alle Maßnahmen "präventiv, verhältnismäßig und nichteskalierend" bleiben.

Scholz betont Notwendigkeit der Nato-Truppenverlegung nach Osten

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz betonte beim Nato-Sondergipfel die Notwendigkeit, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine weitere Truppen der Allianz in die östlichen Mitgliedstaaten zu schicken. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte im Namen des Kanzlers, Präsident Putins durch nichts zu rechtfertigender Angriff auf die Ukraine treffe auf die scharfe Ablehnung aller Nato-Partner. Damit stelle Russland die europäische Friedensordnung zur Disposition.