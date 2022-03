Ukraine: Menschenmenge stoppt russisches Militär vor AKW

Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja liegt circa 120 Kilometer entfernt von der gleichnamigen Großstadt am Dnjepr. Die direkt am AKW gelegene Stadt heißt Enerhodar. Am gestrigen Mittwoch hatten Meldungen aus Russland suggeriert, dass russische Truppen das AKW eingenommen hätten.

Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, hatte am Mittwoch berichtet, russische Einheiten hätten das Gebiet rund um das AKW unter ihre Kontrolle gebracht. Das AKW ist das größte der Ukraine und das leistungsstärkste in Europa. Grossi sprach außerdem über einen Brief Russlands an die IAEA, nachdem die Mitarbeiter des eingenommenen AKW weiter für einen sicheren Betrieb sorgen würden.

Ukrainische Quellen: AKW nicht erobert

Derzeit gibt es aber ebenso Meldungen, dass die russischen Truppen das AKW nicht kontrollieren. Die Nachrichtenagentur Interfax veröffentlichte am Mittwochabend einen Bericht, in dem sie einen Pressesprecher des AKW zitierte. Dieser habe in einer Videonachricht auf der Messenger-Plattform Telegram gesagt, dass die russischen Truppen vor Enerhodar gestoppt worden seien.

Das sei durch eine Straßenblockade der Einwohner und AKW-Mitarbeiter möglich gewesen. "Die Einwohner von Enerhodar haben diesen Truppen mit einer Blockade von mehreren Kilometern Länge gegenübergestanden", so das Zitat des Pressesprechers. Das AKW arbeite weiterhin stabil.

Die ukrainische Nachrichtenseite Euromaidan Press berichtete außerdem, dass russische Truppen drei Mal vor der Straßenblockade gestanden hätten und drei Mal nach einem Gespräch wieder umgekehrt seien. Der Bürgermeister von Enerhodar, Dmytro Orlov, schrieb am Donnerstagmorgen auf seinem Telegram-Kanal, dass die Lage vor Ort unverändert sei.