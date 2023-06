Ukraine meldet erste Erfolge bei Gegenoffensive

Das ukrainische Militär hat bisher noch nicht explizit bestätigt, dass es sich bei Angriffsaktionen der vergangenen Tage um den Beginn der lange erwarteten Offensive gegen die russischen Truppen handelt. Beobachter allerdings gehen davon aus, dass die angekündigte Offensive läuft und sehen diese Annahme bestätigt, nachdem die Ukraine jetzt die Rückeroberung von vier Dörfern in der Region Donezk gemeldet hat.

Örtlich begrenzte Erfolge in Region Donezk

Bereits am Sonntag hatte die Ukraine erklärt, ihre Truppen seien auf drei Dörfer in Donezk vorgerückt und hätten sie befreit: Blahodatne, Neskuchne und Makariwka. Ein Sprecher des ukrainischen Militärs sagte dazu im Fernsehen, bei der Rückeroberung von Blahodatne handele es sich um die ersten, örtlich begrenzten Erfolge der jüngsten Gegenangriffe der ukrainischen Seite. Es war das erste Mal, seit diese Gegenangriffe in den vergangenen Tagen gestartet wurden, dass die Befreiung eines Ortes von russischer Besatzung bekanntgegeben wurde.

Nun veröffentlichte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar ein Foto, das nach ihren Angaben Soldaten zeigt, wie sie die ukrainische Flagge im Dorf Storoschewe in Donezk hissen - es wäre die vierte zurückeroberte Ortschaft. Maljar dankte in ihrem Post der 35. Separaten Marinebrigade dafür, dass sie Storoschewe befreit habe, "die Nationalflagge weht wieder über Storoschewe und so wird es mit jeder Ortschaft sein, bis wir die ukrainische Erde völlig befreit haben", schrieb sie.

Russische Linien noch nicht durchbrochen

Es handelt sich damit um den schnellsten Vorstoß der ukrainischen Truppen seit sieben Monaten, wie Beobachter betonten. Der Vorstoß der Ukrainer verläuft entlang des Flusses Mokri Jaly. Storoschewe liegt auf der Westseite des Flusses wie auch das zuvor als zurückerobert gemeldete Makariwka. Laut Kiew haben die in dem Gebiet agierenden russischen Truppen wie am wesentlich größeren Dnipro auch hier einen Damm gesprengt, um das weitere Vorgehen der Ukrainer zu bremsen. Die Auswirkungen des Dammbruchs sind noch unklar.

Ein Durchbruch der tiefen russischen Verteidigungslinien sei das alles aber noch lange nicht, so Experten. Das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) schrieb in seinem jüngsten Lagebericht in Washington, die ukrainische Armee habe mehrere Orte bei Angriffen im Gebiet Donezk befreit. Der Ukraine seien auch Vorstöße im Gebiet Saporischschja gelungen. Entgegen mancher Darstellung sei es aber verfrüht, zum jetzigen Zeitpunkt von einem ukrainischen "Durchbruch" zu sprechen.

Strategischer Erfolg noch weit entfernt

Tatsächlich verläuft der von der Führung in Kiew dargelegte Vorstoß auf einer Strecke von nur fünf Kilometern. Der Schauplatz der Gefechte ist von der Küste des Asowschen Meeres, die das strategische Ziel einer Gegenoffensive sein könnte, noch rund 90 Kilometer entfernt. Damit liegt auch eine Teilung der von russischen Truppen besetzten Landbrücke zur annektierten Halbinsel Krim noch in weiter Ferne.

Neu ist immerhin, dass die ukrainische Führung jetzt über ihre militärischen Operationen berichtet, während in den vergangenen Tage zwar bereits Angriffe liefen, in Kiew aber kaum etwas dazu mitgeteilt wurde. In der Nacht zu Montag habe es rund 25 Gefechte mit russischen Truppen in der Nähe von Bachmut im Osten gegeben, erklärte der ukrainische Generalstab nun. Auch weiter südlich in der Nähe von Awdijwka und Marjinka sei es zu Kämpfen gekommen. Auch bei Bilohoriwka in der Oblast Luhansk hätten sich ukrainische und russische Einheiten Gefechte geliefert.

Karte: Die militärische Lage in der Ukraine