Ukraine-Krise: USA versetzen Soldaten in erhöhte Bereitschaft

Als Reaktion auf die eskalierende Ukraine-Krise hat die US-Regierung nach eigenen Angaben rund 8.500 Soldaten in den Vereinigten Staaten in erhöhte Bereitschaft versetzt. "Das ist ein klares Signal an Herrn Putin, dass wir unsere Verantwortung gegenüber der Nato ernst nehmen", sagte Ministeriumssprecher John Kirby mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Kirby betonte, eine Entscheidung über eine Verlegung dieser Truppen nach Europa sei noch nicht getroffen worden.

Die entsprechenden Einheiten seien auf Anweisung von Präsident Joe Bidens und nach Empfehlung von Verteidigungsminister Lloyd Austin in erhöhte Bereitschaft versetzt worden, sagte Kirby. "So sind sie darauf vorbereitet, auf eine Bandbreite von Eventualitäten zu reagieren, einschließlich der Unterstützung der Nato-Reaktionskräfte, falls diese aktiviert werden." Über die Aktivierung dieser "Nato Response Force" (NRF) entscheide das Bündnis. "Es ist ganz klar, dass die Russen im Moment nicht die Absicht haben zu deeskalieren." Stattdessen verstärke Moskau die Truppen in der Nähe der Ukraine.

Angesichts eines massiven russischen Truppenaufmarschs in der Nähe der Ukraine wird im Westen befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in das Nachbarland planen könnte - was Moskau dementiert. Für möglich wird auch gehalten, dass nur Ängste geschürt werden sollen, um die Nato-Staaten zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen.

USA in der militärischen Feinabstimmung

Die USA sind nach eigenen Angaben in der Feinabstimmung ihrer militärischen Pläne. Ziel sei es, die Ostflanke der Nato zu verstärken, teilte die Regierung in Washington mit. Die Vereinigten Staaten hätten die Option, die Länder an der Ostflanke "im Vorfeld einer Invasion" zu unterstützen, "nie ausgeschlossen", betont Regierungssprecherin Jen Psaki. Bei einem noch am Montag geplanten Gespräch von US-Präsident Biden mit Verbündeten in Europa solle es um Abschreckungsmaßnahmen gehen. Bislang seien aber keine Evakuierungen von US-Bürgern aus der Ukraine geplant, teilt die Regierung weiter mit.

Biden berät mit Scholz und anderen Verbündeten

An der Videokonferenz mit dem US-Präsidenten soll auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnehmen. Das Gespräch sei Teil der "engen Konsultation und Koordinierung mit unseren transatlantischen Verbündeten und Partnern als Reaktion auf Russlands militärische Aufrüstung an den Grenzen der Ukraine", so das Weiße Haus.

Scholz sagte in Berlin, das Gespräch sei "ein gutes Zeichen für die enge Zusammenarbeit" der Verbündeten in dem Konflikt. "Die Lage ist ernst, aber nicht erst heute, sondern seit vielen, vielen Tagen, Wochen und Monaten schon." Deswegen sei es wichtig, geschlossen zu handeln. Dazu gehöre es, darauf zu pochen, dass Grenzen in Europa nicht verletzt werden dürften. "Wir werden das auch nicht hinnehmen (...) Das würde hohe Kosten haben", bekräftigte Scholz.

An der Schaltkonferenz sollten neben Biden und Scholz der französische Präsident Emmanuel Macron, der italienische Regierungschef Mario Draghi, der polnische Präsident Andrzej Duda, der britische Premierminister Boris Johnson, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel teilnehmen.

Elysée bereitet Treffen im Normandie-Format vor

Die diplomatischen Anstrengungen um eine Beilegung des Ukraine-Konflikts werden im Lauf der Woche im sogenannten Normandie-Format fortgesetzt. Geplant sei ein Treffen Frankreichs, Deutschlands, der Ukraine und Russlands am Mittwoch auf Ebene politischer Berater, hieß es aus dem Pariser Elysée-Palast. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron werde seinem russischen Kollegen Wladimir Putin bei einem Gespräch in den nächsten Tagen "einen Weg der Deeskalation" in der Ukraine-Krise vorschlagen.

Das bislang letzte Gipfeltreffen im Normandie-Format hatte 2019 stattgefunden. Vor dem Hintergrund des derzeitigen massiven russischen Truppenaufmarsches an der ukrainischen Grenze wurden die Forderungen der Europäer nach einer Erneuerung dieser Gespräche wieder lauter. Kritiker bezweifeln indes die Eignung des Formats für eine dauerhafte Beilegung des Konflikts und argumentieren, dass eine stärkere Einbeziehung der USA in die Gespräche mit Russland nötig sei.