Ukraine-Krise: Reden trotz Drohkulisse

Reden, warnen und schießen. So könnte man diesen Ukraine-Krisen-Donnerstag zusammenfassen. Geschossen wird in Belarus, nahe den Grenzen zur Ukraine und zu Polen. Dort übt das Militär gemeinsam mit russischen Streitkräften "die Abwehr äußerer Aggression", wie das russische Verteidigungsministerium mitteilt. Beobachter sagen, "dass Russland faktisch Belarus militärisch angeschlossen hat". Auch dort stünden nun noch einmal 30.000 gefechtsbereite Soldaten, sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Michael Roth (SPD). "Die Lage bleibt also weiter brandgefährlich."

Johnson spricht von Krieg

Die eindringlichsten Warnungen kommen vom innenpolitisch stark angeschlagenen britischen Premier Boris Johnson: Mit Blick auf das Manöver spricht Johnson vom vermutlich "gefährlichsten Moment". Es handle sich um die größte Sicherheitskrise, die Europa in den vergangenen Jahrzehnten erlebt habe. Und obwohl Johnsons Maßnahmen – "Sanktionen, militärische Entschlossenheit, Diplomatie" – im Wesentlichen europäischer Common Sense sind, nimmt er als einziger den Begriff Krieg in den Mund.

Russland und Ukraine: Sie sprechen miteinander

Geredet wird heute vor allem in Berlin. Am Nachmittag beim zweiten Treffen im Normandie-Format sitzen außenpolitische Berater aus Russland und der Ukraine an einem Tisch. Der Tisch steht in der herrschaftlichen Villa Borsig am Berliner Tegeler See.

Die Vermittler aus Deutschland und Frankreich mühen sich dort, Meinungsverschiedenheiten zu verringern, wie ein Regierungssprecher am Mittwoch erklärt hatte. Das Ziel: Deeskalation. Hier wird auf Arbeitsebene verhandelt, Diplomaten und die direkten außenpolitischen Berater der Staats- und Regierungschefs sind dabei, aber eben nicht die Regierungschefs selbst.

Baltische Staaten und die Unsicherheit bei Nord Stream 2

Bundeskanzler Scholz (SPD) ist stattdessen mit den Staats- und Regierungschefs von Litauen, Lettland, Estland verabredet. Sie sind allein wegen ihrer geografischen Nähe zu Russland besonders betroffen und deshalb besonders besorgt. Deutschlands zunächst zurückhaltender Kurs im Ukraine-Konflikt wurde dort teils scharf kritisiert.

Litauen hatte schon vor Jahren erklärt, es halte die Gaspipeline Nord Stream 2 für ein "politisches Projekt" mit starker Hebelwirkung gegenüber Russland. Das anfängliche Zögern des Bundeskanzlers, der sich nicht auf einen Stopp des Projekts bei einem russischen Angriff auf die Ukraine festlegen wollte, kam schlecht an. Mittlerweile sagt Scholz: Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Das hört sich an, als sei da auch die Pipeline enthalten. Aber den Begriff Nord Stream 2 nimmt er noch immer nicht in den Mund.

Litauen will Waffen liefern, Deutschland nicht

Litauen hat für das Treffen mit dem Kanzler am Abend aber noch ganz andere Themen im Gepäck: Gestern war die Anfrage Litauens publik geworden, deutsche Luftabwehrraketen zur Stärkung der eigenen Verteidigungsmöglichkeiten zu erhalten. Gleichzeitig plant das Land, Stinger-Raketen in die Ukraine zu liefern. Die Flugabwehrraketen aus US-Produktion würden in den kommenden Tagen eintreffen, schrieb die litauische Regierungschefin Ingrida Simonyte am Donnerstag auf Twitter.

Und fügt ebendort hinzu: Die Ukraine könne auf die Unterstützung Litauens zählen - jetzt und immer. Das könnte man auch so lesen: Waffenlieferungen stehen aus litauischer Sicht nicht mehr zur Verhandlung. Auch Estland und Lettland wollen Ausrüstung und Waffen liefern. Estland plant neun Artilleriegeschütze aus DDR-Altbeständen in die Ukraine zu liefern. Die Bundesregierung müsste hier zustimmen. Die Entscheidung dazu steht allerdings noch aus.

Was die Bundeswehr-Soldaten in Litauen machen

Die Bundesregierung will trotz internationaler Kritik keine Waffen an die Ukraine liefern. Das Eskalationspotenzial sei zu hoch, lautet eine Begründung. Anders sieht es bei der Unterstützung der Nato-Partner aus. Seit fünf Jahren ist Bundeswehr mit einem Nato-Bataillon in Litauen vertreten. Rund 560 deutsche Soldaten sind dort eingesetzt. Diese "Nato-Battlegroups" gibt es auch in Lettland, Estland und Polen. Sie wurden eingerichtet nach der Krim-Annexion durch Russland, um den östlichen Partnern den Rückhalt der Nato-Allianz zu versichern.

Die Truppenstärke der Battlegroup unter deutscher Führung in Litauen sollte ursprünglich im Mai für eine Übung um 350 Soldaten aufgestockt werden. Die Aufstockung wird nun wegen der angespannten Lage vorgezogen. Es soll sich vor allem um Soldaten aus den Bereichen ABC-Abwehr, Aufklärung und Artillerie handeln.

Scholz setzt auf Doppelstrategie

Beim Gespräch mit den Regierungsspitzen der drei Länder dürfte Bundeskanzler Scholz das Eskalationspotenzial durch in Deutschland genehmigte Waffenlieferungen an die Ukraine im Hinterkopf behalten. Deeskalieren steht für die Bundesregierung nach wie vor an erster Stelle. Sie legt die Hoffnungen auf Scholz‘ Doppelstrategie: Den Dialog mit Russland suchen. Aber im Falle eines Angriffs mit international abgestimmten harten Sanktionen antworten.