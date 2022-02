Ukraine-Krise: Künftiger Siko-Chef Heusgen setzt auf Dialog

Am Sonntag wird die Leitung der Münchner Sicherheitskonferenz von Wolfgang Ischinger auf Christoph Heusgen übergeben. Heusgen, außen- und sicherheitspolitscher Berater unter Kanzlerin Merkel, glaubt an eine für alle Seiten gesichtswahrende Lösung im Russland-Ukraine-Konflikt. Dafür, so Heusgen im BR24-Interview der Woche, sei es nötig, dass alle miteinander in den verschiedensten Formaten im Gespräch bleiben.

Heusgen glaubt an Minsker Abkommen im Ukraine-Konflikt

Alle Gesprächskanäle zwischen den Konfliktparteien müssten wiederbelebt werden. Als erfolgreich bewertet Heusgen das bisherige Krisenmanagement der EU und der USA. "Da hat auch die neue Bundesregierung eine gute Rolle gespielt ." Heusgen erinnerte daran, dass in der Krisenregion nach wie vor kein Waffenstillstand herrscht und immer noch Menschen getötet werden.

Da könne das 2015 geschlossene Minsker Abkommen, an dem er als außenpolitischer Berater der früheren Bundeskanzlerin Merkel selbst beteiligt war, Abhilfe schaffen. Zwar räumte Heusgen ein, dass das Abkommen "in einer Nacht- und Nebelaktion geschaffen worden war und es an allen Ecken und Enden Probleme gegeben hat und weiter gibt." Aber "wenn politischer Wille auf beiden Seiten vorhanden ist, kann man Minsk zum Erfolg führen". Zumindest kleine Fortschritte seien möglich, wie die Einhaltung des Waffenstillstands oder der Abzug schwerer Waffen.

Münchner Sicherheitskonferenz "deutsches Markenzeichen"

Der ehemalige Botschafter der Vereinten Nationen Heusgen übernimmt am Sonntag die Leitung der Münchner Sicherheitskonferenz. Diese sei für ihn ein "deutsches Markenzeichen", man werde weltweit darauf angesprochen. Es sei wichtig, dass es einen solchen Platz gebe, an dem Vertreter von Regierungen, NGOs und Journalisten zusammenkommen, um globale wichtige Themen zu diskutieren. "Das gilt es zu bewahren in dieser wunderschönen Stadt München."