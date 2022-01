Ukraine-Krise: Deutsches Botschaftspersonal bleibt in Kiew

Britische Vertretung nimmt nur noch Kernaufgaben wahr

Auch Großbritannien ordnete die Ausreise eines Teils seines Botschaftspersonals aus der Ukraine an. "Einige Mitarbeiter" der Botschaft und ihre Angehörigen "ziehen sich als Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Russland aus Kiew zurück", erklärte das britische Außenministerium. Die britische Botschaft bleibe aber offen und werde weiterhin ihre Kernaufgaben wahrnehmen.

Die Ukraine bezeichnete die Maßnahmen der USA und Großbritanniens als "verfrüht". Es handle sich um "übertriebene Vorsicht", erklärte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Oleg Nikolenko. In letzter Zeit habe es "keine radikalen Veränderungen" in der Sicherheitslage in der Ost-Ukraine gegeben.

NATO-Streitkräfte in Alarmbereitschaft

US-Außenminister Blinken und sein russischer Amtskollege Lawrow hatten bei ihrem jüngsten Zusammentreffen erklärt, dass man die wechselseitigen diplomatischen Beziehungen zur Beilegung der Spannungen fortsetzen wolle. Blinken versicherte Lawrow, dass USA und NATO im Laufe der Woche zu den russischen Sicherheitsbedenken schriftlich Stellung nehmen wollten.

Dessen ungeachtet sind die Streitkräfte der NATO-Staaten nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg in Alarmbereitschaft. Zudem werde die Allianz ihre Präsenz in Osteuropa mit der Stationierung zusätzlicher Kriegsschiffe und Kampfjets ausbauen, erklärte Stoltenberg in Brüssel. Eine Reihe von NATO-Mitgliedstaaten wollen zusätzliche Kampfflugzeuge und Marineschiffe in die Ostsee und osteuropäische Länder wie Litauen, Rumänien und Bulgarien entsenden.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten mehrere NATO-Länder eine Aufstockung ihrer Militärpräsenz im Osten angekündigt: So habe sich Frankreich bereit erklärt, Truppen unter NATO-Kommando nach Rumänien zu schicken; Spanien wolle die Marineeinheiten des Bündnisses stärken. Dänemark entsende eine Fregatte in die Ostsee und vier F-16-Kampfjets nach Litauen. Die Niederlande beteiligten sich zudem ab April an der Überwachung des NATO-Luftraums mit zwei F-35-Kampfjets in Bulgarien.

Der lettische Außenminister Edgars Rinkēvičs begrüßte den Schritt: Es sei "an der Zeit, die Präsenz der alliierten Streitkräfte an der Ostflanke des Bündnisses zu verstärken", schrieb er auf Twitter.

Baerbock sieht Swift-Ausschluss skeptisch

Ihre Drohung mit weitreichenden wirtschaftlichen und politischen Sanktionen gegen Russland im Fall einer Invasion in die Ukraine halten die westlichen Alliierten zudem aufrecht. Deutschlands Außenministerin Baerbock äußerte sich in Brüssel allerdings skeptisch zu einem möglichen Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift, sollte es zu einem Einmarsch in der Ukraine kommen: Sie sei der Ansicht, dass "der härteste Knüppel nicht immer das intelligenteste Schwert am Ende sein wird". Die EU müsse gemeinsam mit Partnern wie den USA Finanzmaßnahmen so überprüfen, dass sie die größte Wirkung entfalten.

100.000 russische Soldaten an Grenze der Ukraine

Russland hat an der Grenze zur Ukraine rund 100.000 Soldaten zusammengezogen. Die Regierung in Moskau weist den Vorwurf zurück, eine Invasion vorzubereiten. Sie fordert aber Sicherheitsgarantien der NATO wie eine Absage an eine Aufnahme der Ukraine. Die Allianz lehnt dies mit Verweis auf das Selbstbestimmungsrecht von Staaten zurück, hat der Ukraine aber keine konkrete Beitrittsperspektive in Aussicht gestellt.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn verwies bei seiner Ankunft in Brüssel auf die anstehenden Olympischen Winterspiele in Peking vom 04. bis 20. Februar und auf eine Resolution der Vereinten Nationen, nach der zu dieser Zeit keine Kriege geführt werden dürften. "Das, glaube ich, gibt jedem Zeit, über Krieg und Frieden nachzudenken und dann die richtige Entscheidung zu treffen", sagte Asselborn.