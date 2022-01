Ukraine-Krise: "Der Westen muss sich auf alles vorbereiten"

Seit bald acht Jahren herrscht Krieg in Osteuropa, die meiste Zeit unbeachtet von der europäischen Öffentlichkeit. Rund 13.000 Tote verzeichnet der Bürgerkrieg in der Ost-Ukraine seit Beginn im Jahr 2014. Jetzt verschärft sich die Lage. Russland hat zehntausende Soldaten und schwere Waffen an der Ostgrenze der Ukraine konzentriert, auch Nato-Staaten haben angekündigt, Truppen in die Region zu verlegen. Unterdessen wird auf diversen diplomatischen Kanälen versucht, einen Ausweg aus der Eskalationsspirale zu finden.

So trafen sich am Mittwoch Vertreter Russlands, der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands im Rahmen des sogenannten Normandie-Formats in Paris zu Gesprächen, die jedoch weitgehend ergebnislos blieben. Zur selben Zeit überreichten US-Regierung und Nato eine schriftliche Antwort auf russische Forderungen.

Russlands Mission: Sich als Großmacht zu etablieren

Wie erfolgreich diese diplomatischen Bemühungen sein werden, muss sich zeigen. Für die Russland-Expertin Sabine Fischer von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik steht jedoch fest: Der Westen muss sich auf alle Szenarien einstellen - auch auf einen überregionalen Krieg, wie er von einigen Experten in Washington längst für wahrscheinlich gehalten wird. Zumal es die intransparente Außen- und Sicherheitspolitik Russlands erschwere, das Kalkül Putins einzuschätzen, so Fischer. Russland gehe es vor allem darum, Stärke zu demonstrieren. Nach innen, weil sich die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse verschlechtern, aber auch nach außen, um die eigene internationale Position zu festigen und dem Anspruch als Großmacht gerecht zu werden. Die Ukraine als Pufferzone zwischen dem Osten und dem Westen gehöre aus Sicht Moskaus zur direkten Einflusszone Russlands. Also versuche die Putin-Regierung mit allen Mitteln, die Ukraine an einer Annäherung an Nato und EU zu hindern.

Russlands blinder Fleck

Russland fühlt sich insbesondere durch die Nato-Erweiterung bedrängt. So moniert etwa der russische Botschafter in Deutschland Sergei Netschajew: "Die Nato erweitert sich mit Offensivwaffen in greifbarer Nähe zu unseren Grenzen." Tatsächlich haben sich seit dem Ende des Kalten Krieges zehn ehemalige Staaten des Warschauer Paktes und der ehemaligen Sowjetunion der Nato angeschlossen. Die Ost-Erweiterung sei aber keine Initiative der Nato gewesen, betont Sabine Fischer, sondern die jeweiligen Staaten selbst wollten dem Bündnis beitreten, weil sie sich durch die russische Politik bedroht fühlen. Die russische Regierung nehme bis heute nicht wahr, dass es gerade ihre expansive Politik sei, die die osteuropäischen Staaten dazu bringe, sich Richtung Nato und EU zu orientieren. Dies sei ein "blinder Fleck" Russlands.

Unrealistische Forderungen

Besonders brisant an der aktuellen Situation ist laut Fischer, dass Russland Maximalforderungen aufgestellt hat, die von der Nato unmöglich erfüllt werden können, etwa eine Garantie dafür, dass die Ukraine grundsätzlich nicht der Nato beitreten werde. Damit habe die russische Regierung rote Linien gezogen, hinter die sie nun nur noch schwer zurück könne.

"Kriegsgefahr sehr konkret"

"Die Kriegsgefahr an der Grenze ist sehr konkret", betont Sabine Fischer. Eine militärische Eskalation sei nicht auszuschließen, denn jedes Scharmützel an der bestehenden Front in der Ostukraine könne sich zu einem Flächenbrand ausbreiten. Einen Einmarsch Russlands in die gesamte Ukraine hält Sabine Fischer allerdings für "sehr unwahrscheinlich". Vermutlich, so die Russland-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, setze Putin eher auf eine "hybride Eskalation", wenn er mit dem Ergebnis der internationalen Verhandlungen nicht zufrieden ist. Trotzdem sollten sich Nato, EU und auch die deutsche Regierung auf alle Szenarien vorbereiten. Das Beispiel der Krim-Annektion durch Moskau zeige, dass man auch mit dem Unwahrscheinlichen rechnen müsse.

Das ganze Interview mit Sabine Fischer hören Sie im Podcast "Dossier Politik".