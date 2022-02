Ukraine-Krise: CSU fordert "Normandie-Plus-Format"

"Aufbruch 22" ist auf der himmelblauen Stellwand hinter Alexander Dobrindt zu lesen. Doch am zweiten Klausurtag seiner CSU-Landesgruppe steht zunächst nicht die Frage im Vordergrund, wie die Christsozialen auf Bundesebene ihre neue Rolle als Oppositionskraft ausfüllen. Sondern es geht darum, wie ein Krieg in der Ukraine verhindert werden kann.

Dass Olaf Scholz in Kürze den US-amerikanischen und bald auch den russischen Präsidenten treffen will, begrüßt der Chef der CSU-Landesgruppe. "Ich halte das ausdrücklich für notwendig", sagt Dobrindt zu den Reiseplänen des Kanzlers.

CSU lobt Gespräche im Normandie-Format

Dobrindt lobt auch die Wiederbelebung des Normandie-Formats. Dazu zählen Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland. Dass mit den beiden Letztgenannten die Konfliktparteien direkt zusammenkommen, gilt vielen Diplomaten als großer Vorteil gegenüber anderen Gesprächsformaten. Allerdings sind in dieser Runde die USA nicht vertreten – und damit ein Akteur, der zuletzt eine immer größere, wenn nicht die entscheidende – Rolle in der Krisendiplomatie gespielt hat.

Aus diesem Grund fordert Dobrindt ein "Normandie-Plus-Format", das die Vereinigten Staaten einbeziehen würde. Er sieht den Kanzler in der Verantwortung, ein solches Format zu ermöglichen. Ziel des Normandie-Formats ist es, die sogenannte Minsker Vereinbarung umzusetzen. Sie soll Frieden zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen in der Ostukraine bringen. Seit Langem gibt es hier keine Fortschritte. Doch nach Monaten der Funkstille waren Ende Januar die Verhandlungen wieder aufgenommen worden.

Sicherheitskonferenz als Chance für Deeskalation ?

Auch Wolfgang Ischinger findet es gut, dass wieder über eine Friedenslösung für die Ostukraine gesprochen wird. Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz ist heute zu Gast bei der CSU – und er spricht sich dafür aus, ernsthaft über deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine zu diskutieren. Aus seiner Sicht könnte "die Stärkung der Verteidigungskraft der Ukraine" dazu beitragen, einen Krieg zu verhindern. Ischinger argumentiert, dass sich so das Abschreckungspotenzial der Ukraine gegenüber Russland vergrößern ließe. Die Bundesregierung lehnt Waffenlieferungen an das osteuropäische Land bisher ab.

In der Münchner Sicherheitskonferenz in rund zwei Wochen sieht Ischinger eine Gelegenheit für die Akteure aus den USA, Russland und anderen Ländern, zu einer Deeskalation des Ukrainekonflikts beizutragen. Die Nachfrage nach einer Teilnahme sei jedenfalls gewaltig. Das Bedürfnis, sich persönlich und nicht nur per Videokonferenz zu begegnen, sei groß.

Scholz zu Ukraine: "Kaum eine Sache beschäftigt uns mehr"

Scholz hatte am Mittwochabend in einem ZDF-Interview angekündigt, in Kürze nach Moskau zu fliegen und dort mit Wladimir Putin zu sprechen. Wann genau das Treffen mit dem russischen Präsidenten stattfindet, ließ Scholz offen. Der Termin mit dem US-Präsidenten steht schon fest: Scholz wird Joe Biden am kommenden Montag in Washington treffen. Vor diesem Hintergrund kann der Kanzler die Kritik, die Bundesregierung engagiere sich im Ukraine-Konflikt zu wenig, nicht nachvollziehen: "Kaum eine Sache beschäftigt uns mehr." Scholz verwies auf die vielen Gespräche, die derzeit auf diplomatischer Ebene laufen.

Die Lage sei jedenfalls „sehr ernst“. Man könne nicht übersehen, dass "sehr viele Soldaten an der ukrainischen Grenze aufmarschiert sind". Ein Angriff hätte aber einen hohen Preis“, so Scholz. „Und ich glaube, diese Botschaft ist auch verstanden worden.“ Ob Scholz mit dieser Einschätzung richtig liegt, dürfte er beim geplanten Treffen in Moskau herausfinden. Bisher lässt Putin allerdings nicht erkennen, dass er zu einem baldigen Abzug seiner Truppen bereit wäre.