Wird Deutschland wegen der Panzerlieferungen zur Kriegspartei?

Vor allem die Jüngeren sehen die Panzerlieferungen kritisch

Diese Tendenz zur Sorge zeigt auch der aktuelle DeutschlandTrend für das ARD-Morgenmagazin. Hier spricht sich nur eine knappe Mehrheit dafür aus, der Ukraine schwere Kampfpanzer zu liefern. Dabei sind Unterschiede zu erkennen: zwischen Ost und West, zwischen der jeweiligen Parteipräferenz und auch im Alter. Gerade jüngere und mittlere Altersgruppen sehen die Lieferung von schweren Kampfpanzern kritisch. 52 Prozent der 18- bis 34-Jährigen sagen demnach: "Deutschland sollte nicht liefern."

Dass sich junge Menschen Sorgen machen, zeigt sich auch im Netz: Ein BR24-TikTok-Video zu den Leopard-Panzerlieferungen mit der Frage "Was haltet ihr davon?" erreicht überdurchschnittlich hohe Reichweiten. In den Kommentaren überwiegt die Ablehnung der Lieferung und die Befürchtung, dass der Krieg damit nach Deutschland kommt.

Auf Twitter wird Außenministerin Annalena Baerbock heftig für ihre Aussage kritisiert: "We are fighting a war against Russia and not against each other - Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander."