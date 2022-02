Ukraine-Krieg: Wie gehen Jugendliche mit den Nachrichten um?

Brennende Häuser, Panzerkolonnen, Familien auf der Flucht - es sind erschreckende Bilder, mit denen wir aus der Ukraine konfrontiert werden. Für Erwachsene sind die aktuellen Nachrichten schon schwer zu verarbeiten, bei Kindern können sie Albträume auslösen. Wie können Eltern ihren Kindern helfen?

Mütter und Väter sollten die Situation nicht ausblenden

Viele Eltern versuchen derzeit, ihre jüngeren Kinder von den Nachrichten fernzuhalten. Für die Münchner Medienpädagogin Maya Götz ist das kein sinnvoller Ansatz: "Auch die jüngeren Kinder bekommen das mit. Sie sehen, dass die Menschen aufgeregt sind, sie sehen die Bilder – sie können es aber ganz schwer einordnen."

Ihr Ratschlag für alle Eltern von Kindern im Grundschulalter deshalb: Gemeinsam Kindernachrichten schauen, anschließend mit den Kindern darüber reden. Ganz wichtig laut Götz ist es, nicht zusätzlich Emotionen zu wecken, sondern ganz sachlich zu erklären, was derzeit passiert.

Medienpädagogin Götz: Zuhören und dem Nachwuchs Zeit geben

Auch die ganz Kleinen im Vorschulalter senden Signale aus, sagt Maya Götz. Wenn die Kinder anfangen, das Gesehene nachzuspielen, z.B. mit Bauklötzen oder Kuscheltieren, dann brauchen sie eine klare Botschaft. "Ganz wichtig für die kleinen Kinder ist, dass sie wissen, sie sind sicher, sie sind nicht wirklich bedroht, dass der Krieg relativ weit weg ist von ihnen", empfiehlt die Expertin.

Zuhören, den Kindern Zeit geben, die irritierenden Nachrichten zu verarbeiten - so, glaubt Götz, können Eltern verhindern, dass die Kinder Albträume vom Krieg bekommen.

Jugendliche reagieren unterschiedlich

Jakob Schäfer ist 14, er geht in München auf Gymnasium. In der Schule hat er mit seiner Klasse über den Krieg in der Ukraine geredet. Nachrichten schaut Jakob sonst nicht so regelmäßig, jetzt aber ist sein Interesse geweckt. Er findet es ein "bisschen komisch", dass es auf einmal Krieg gibt in Europa. "Ich mach mir jetzt aber nicht so große Sorgen, dass der Krieg nach Deutschland kommt. Zwischen Deutschland und Russland sind noch ziemlich viele Länder und ich glaub nicht, dass da bald ein paar Russen vor der Haustür stehen", meint Jakob.

Jakob ist ein ganz typisches Beispiel. Maya Götz hat aktuell 170 junge Menschen in Deutschland befragt, wie sie das Thema Ukraine in den Medien verfolgen – das Ergebnis: "Es gibt einige Jugendliche die sagen, ich will davon gar nichts hören, weil es mich belastet, weil ich sowieso nichts tun kann. Die meisten dagegen haben sich informiert, sprechen auch darüber auch in der Schule, wollen, wenn es geht, auch aktiv werden – das Problem, dass sie eben so wenig tun können im Moment."

Traditionelle Medien in der aktuellen Lage gefragter

Nicht Angst ist in dieser Altersgruppe das vorherrschende Gefühl, sondern vielmehr Wut und Ohnmacht. Als Informationsquelle nutzen die Jugendlichen überraschend oft klassische Medien - die Nachrichten im Fernsehen, das Radio beim Frühstück, manchmal sogar die Tageszeitung. Die sozialen Medien sind derzeit laut Studie eher nachrangig, wenn sich junge Leute über den Krieg in der Ukraine informieren wollen.