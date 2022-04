Deutsche Panzer für die Ukraine: Unmöglich oder fehlt der Wille?

Mehr Waffen für die Ukraine - ja, Panzerfahrzeuge aus Bundeswehr-Beständen - nein: Die Bundesregierung bereitet zwar aktuell einen Ringtausch für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine vor, steht wegen ihrer Ablehnung einer direkten Abgabe aber weiter in der Kritik - im Inland sowie in der Ukraine und bei Bündnispartnern in Osteuropa.

Die Ukraine fordert von Deutschland schon lange die Lieferung schwerer Waffen. Bereits Ende März hatte das ukrainische Verteidigungsministerium in einem Brief um die Überlassung von 100 Schützenpanzern vom Typ Marder und anderen schweren Waffen gebeten. Obwohl die Forderung selbst innerhalb der Ampelkoalition Unterstützung findet, bleibt die Bundesregierung weiter bei ihrem Nein. Mit welchen Argumenten? Wäre Deutschland überhaupt in der Lage, Marder abzugeben? Mit welchen Schwierigkeiten wäre das verbunden? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was sind schwere Waffen?

"Eine gesetzliche Definition gibt es nicht", sagt der Journalist und Militärexperte Thomas Wiegold (Blog: Augen geradeaus!) im BR24-Interview. Grob könne man sagen, dass unter den Begriff "schwere Waffen" alles fällt, was nicht getragen werden kann und von mehreren Menschen bedient werden muss - also unter anderem der Kampfpanzer Leopard, aber auch der leichtere Schützenpanzer Marder.

Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt auf ihrer Internetseite, als schwere Waffen würden alle militärischen Rüstungsgegenstände bezeichnet, die einer der folgenden vier Kategorien zugeordnet werden können:

gepanzerte Fahrzeuge (Mannschaftstransportwagen, leichte Panzer, Kampfpanzer),

Artillerie (Mehrfachraketenwerfer, selbst fahrende Geschütze, gezogene Geschütze) mit einem Kaliber von mehr als 100 Millimetern,

Kampfflugzeuge (Kampfhubschrauber, Starrflügel Jagdflugzeuge),

Großkampfschiffe (U-Boote, Überwasserkampfschiffe von mehr als Korvettengröße).

Der ehemalige Nato-General Hans-Lothar Domröse sieht das anders: "Schwere Waffen sind Panzer und dicke Artillerie", sagte er dem WDR. "Der Marder ist nach Definition keine schwere Waffe." Es handle sich um ein gepanzertes Fahrzeug, auf dem Infanterie sitze und das über eine kleine Selbstschutzkanone verfüge.

Warum braucht die Ukraine dringend gepanzerte Fahrzeuge?

Die Ukraine hat dem Ex-Brigadegeneral Erich Vad zufolge bisher einen erfolgreichen Abwehrkampf geführt. Vor allem in den urbanen Zentren des Landes habe sie die Vorteile des Verteidigers ausspielen können, sagte er dem ZDF. Die derzeitige Großoffensive Russlands in der Ostukraine habe aber eine andere Qualität. "Die Russen treten doch auf einer Breite von circa 500 Kilometern mit starken mechanisierten Kräften an. Das ist ihre Stärke, vor allen Dingen in diesem relativ offenen Gelände ostwärts des Dnepr, und man muss davon ausgehen, dass sie den Donbas damit sehr schnell erobern können." Die ukrainischen Truppen liefen Gefahr, von den russischen Streitkräften eingeschlossen zu werden.

Diese Gefahr sieht auch Ex-Nato-General Domröse. Die Russen hätten ihre Kräfte gesammelt. "Sind sehr stark, konventionell, sie haben Luftwaffe, sie haben Cyber, sie haben Panzer. Also, es kann ihnen gelingen, dass sie schnell durchstoßen und die ukrainischen Kräfte damit einschließen." Da es sich um ein sehr großes Gebiet handle, müssten sich die Verteidiger auf jeden Fall bewegen. "Und zum Bewegen braucht man Panzerschutz, also gepanzerte Fahrzeuge - mit und ohne Kanone -, um schnell ausweichen zu können, um wieder von der Seite anfallen zu können."

Wie argumentiert die Bundesregierung?

Laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll es aus Bundeswehrbeständen keine Waffenlieferungen mehr geben. "Hier müssen wir inzwischen erkennen, dass die Möglichkeiten, die wir haben, an ihre Grenzen stoßen", sagte er am Dienstag. Laut Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sind deutsche Lieferungen von gepanzerten Fahrzeugen zwar "kein Tabu". Kurzfristig sei die Bundeswehr allerdings nicht in der Lage, Gerät dieser Art zur Verfügung zu stellen, erläuterte sie am Mittwoch bei einem Besuch in der lettischen Hauptstadt Riga. Stattdessen will die Bundesregierung direkte Rüstungslieferungen der Industrie an die Ukraine finanzieren. Über einen Ringtausch soll zudem die Lieferung von Waffen sowjetischer Bauart aus osteuropäischen Nato-Ländern in die Ukraine ermöglicht werden.

Auch der stellvertretende Generalinspekteur der Bundeswehr, Markus Laubenthal, erteilte einer Lieferung schwerer Waffen aus Bundeswehrbeständen eine Absage. "Um die Streitmacht zu betreiben und auch Folgekräfte auszubilden, brauchen wir die Waffensysteme", sagte er am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Auch der Panzer des Typs Marder werde für die vielfältigen Verpflichtungen unter anderem in den Nato-Verbänden noch gebraucht.

Könnte Deutschland Schützenpanzer liefern?

Unter Experten ist die Darstellung der Bundesregierung umstritten. Die Bundeswehr habe 370 Marder, davon seien 200 in Aufträgen gebunden, sagt Domröse. "Dann bleiben noch gut 150 übrig. Warum man davon nicht einen Teil liefern kann, sagen wir mal 50, das erschließt sich mir nicht." Sollte die Verteidigungsfähigkeit des transatlantischen Bündnisses tatsächlich an den 50 Mardern hängen, "dann ist es wirklich schlecht bestellt". Der Ex-Nato-General spricht von einem "vorgeschobenen Argument". Würde man jetzt aus Bundeswehrbeständen Panzer liefern, entstünde zwar eine Lücke, die man "durch aufgemöbelte Fahrzeuge aus der Industrie" aber schließen könnte. Eine solche Lücke von einem Vierteljahr hält er für vertretbar.

Auch der Sicherheitsexperte Carlo Masala bezeichnet es als "nicht glaubwürdig", dass Deutschland keine Marder abgeben könne. "Weil es sicher noch ein paar Marder in der Umlaufreserve gibt", so der Professor von der Universität der Bundeswehr in München im ZDF. Umlaufreserve bedeutet, dass ein im Training kaputtgegangener Schützenpanzer durch einen anderen ersetzt und der kaputte repariert wird.

Zurückhaltender äußert sich Militärexperte Wiegold bei BR24. Ein Teil der Marder sei bei der Truppe, ein anderer Teil bei der Industrie zur Instandhaltung. Die Frage sei, wie schnell die Industrie, die sich in Reparatur befindlichen Marder einsatzbereit machen kann. Die Panzer bei der Truppe seien für die eigene Landes- und Bündnisverteidigung nötig. Ex-Brigadegeneral Vad verwies darauf, dass Leopard-Kampfpanzer und Marder-Schützenpanzer zu einer Waffenkategorie gehören, "die oberhalb dessen liegt, was auch unsere Verbündeten, vor allen Dingen die Amerikaner und Briten, liefern".

Wie schnell wären die Waffen einsetzbar?

Nach Einschätzung von Vad wäre die Lieferung deutscher Marder keine kurzfristige Hilfe für die Ukraine. Sie hätten "keine Relevanz für das laufende Gefecht und für die nächsten Wochen und Monate", erläutert er. "Bis sie tatsächlich zum Einsatz kommen, vergeht eben sehr viel Zeit." Seiner Meinung nach ist es daher zielführender, über Nato-Partner "alte sowjetische Waffensysteme zu liefern, die die Ukrainer auch bedienen können, wo wir keinen langen Ausbildungszeiten haben, wo wir keine Technik mitliefern müssen, Logistik, Instandhaltung, Ersatzteile".

Wiegold sieht gerade bei den Ersatzteilen Schwierigkeiten. Es sei nicht klar, wie viele es noch gebe. Das Waffensystem Marder sei mehr als 50 Jahre alt. Es müssten also erst neue Ersatzteile produziert oder aus noch vorhandenen Panzern ausgebaut werden - was dazu führen würde, dass diese der Bundeswehr nicht mehr zur Verfügung stünden. Bundeswehr-Vize Laubenthal verwies bereits darauf, dass ein Großteil der Marder auch dafür herangezogen werde, um Ersatzteile für den Einsatz bereitzustellen. "Das heißt, wir bedienen uns sozusagen aus der Flotte, damit wir den Teil, den wir dann wirklich einsetzen in unseren Nato-Verpflichtungen und an der Ostflanke der Nato zurzeit, damit wir den auch betreiben können."

Wie schnell könnten Ukrainer deutsche Panzer bedienen?

Dazu gibt es sehr unterschiedliche Aussagen - die Bandbreite reicht von einer Woche bis hin zu Monaten. Laubenthal beispielsweise betont, die kriegstaugliche Bedienung solcher komplizierten Gefechtssysteme setze eine gründliche Ausbildung voraus. Es sei nicht so, dass, wer irgendeinen Schützenpanzer kenne, dann diese Fahrzeuge auch bedienen könne. Selbst eine beschleunigte Ausbildung sei "immer noch eine Frage von Wochen".

Aus Sicht von Domröse ist das weniger kompliziert. "Ich möchte hier mal unterschieden zwischen einer Erstausbildung und einer Umschulung." Es gehe in der Ukraine um Kommandeure, die seit 2014 im Krieg seien. "Wer das bis jetzt gemacht hat auf dem sowjetischen Model BMP, der kann nach einer Schnelleinweisung unter einer Woche umsitzen auf den Marder, den fahren und mit der Kanone schießen."

Nach Einschätzung Wiegolds sind das "Nadelöhr" aber weniger die Soldaten, die die Panzer fahren, als vielmehr die Techniker, die die Marder instand halten müssen. Die Ausbildung für die Techniker würde seiner Meinung nach sehr lange dauern. Deutsche Techniker könnten in der Ukraine nicht eingesetzt werden, da dies als direkte Einmischung in den Krieg gewertet werden könnte. Firmen wie Krauss-Maffei oder Rheinmetall würden ihre Mitarbeiter nicht ins Kriegsgebiet schicken. Wie lange die Ausbildung dann tatsächlich dauern würde, dazu gibt es bisher keine Erfahrungswerte. "Es müsste eine ukrainische Schützenpanzer-Mannschaft nach Deutschland kommen und die Ausbildung durchlaufen", so Wiegold.

Wie würden die Marder in die Ukraine kommen?

Auch beim Transport gehen die Experten-Einschätzungen weit auseinander. Vad sieht durchaus eine logistische Herausforderung: "Man darf sich das nicht so vorstellen, als würden da 50 bis 100 VW Golf einfach in den Osten der Ukraine verschoben. Sondern das hat eine andere Qualität, wenn man deutsche Kampfpanzer und Schützenpanzer liefert."

Dagegen sagt Wiegold, die Marder könnten leicht auf Eisenbahnwagen geladen und nach Polen oder in die Slowakei zur ukrainischen Grenze gebracht werden. "Wie und wo die schweren Waffen über die Grenze kommen - wie es ja schon vielfach bei Lieferungen anderer Länder geschehen ist - ist natürlich geheim." Vermutlich würden sie auf Lastwagen über die Grenze gebracht.