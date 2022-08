Ukraine-Krieg: Vatikan benennt Russland erstmals als Initiator

Erneut standen Papst Franziskus und der Vatikan wegen Äußerungen zum Ukraine-Krieg unter Druck: Deshalb hat der Vatikan nun am Mittwoch eine Pressemeldung veröffentlicht und sechs Monate nach Beginn des Angriffs auf die Ukraine die "Russische Föderation" erstmals klar als Initiator des Krieges benannt. "Das ist ein gutes Zeichen, dass der Vatikan klargemacht hat, wo er steht", sagt Regina Elsner, Theologin am Zentrum für Osteuropa- und Internationale Studien in Berlin.

Darja Dugina: Franziskus bezeichnete sie als "Unschuldige"

In der Vergangenheit wurde Franziskus immer wieder für Äußerungen zum Ukraine-Krieg kritisiert. Jüngst bezeichnete er die kremlnahe Kriegsbefürworterin Darja Dugina, die durch einen Bombenanschlag getötet worden war, als "Unschuldige". Der ukrainische Botschafter am Heiligen Stuhl, Andrij Jurasch, konterte daraufhin auf Twitter, es gebe keine Zweifel, wer der Aggressor sei und dass man beide Seiten nicht gleichsetzen könne.

Die Osteuropa-Expertin Regina Elsner vermutet, dass der Fall Darja Dugina nur ein Grund war, der den Vatikan nun zu dieser klaren Positionierung gebracht hat. "Papst Franziskus wollte nach Kasachstan fahren, zum Kongress der Weltreligionen, in der Hoffnung, dass er dort Kyrill trifft", erklärt Elsner. Vergangene Woche dann hatte das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche Kyrill erklärt, nicht zum Kongress nach Kasachstan zu reisen.

"Das hat den Vatikan sicher überrascht und ist auch eine Brüskierung der diplomatischen Beziehungen", sagt die Theologin. Davor hatte man immer noch viel Rücksicht auf Kyrill und die russisch-orthodoxe Kirche genommen. "Der Vatikan war definitiv enttäuscht, aber man hat vielleicht endlich verstanden, dass Kyrill keine Gespräche über Frieden mit dem Papst führen möchte", erklärt Regina Elsner. Für sie der Auslöser, dass der Vatikan nun in Zukunft hoffentlich weniger Rücksicht auf Kyrill nehmen wird.

Vatikan nur "klar und eindeutig" in der Solidarität mit der Ukraine

Mit der heutigen Pressemeldung reagierte der Vatikan nun und schreibt: "Was den großangelegten Krieg in der Ukraine betrifft, der von der Russischen Föderation begonnen wurde, sind die Aussagen des Heiligen Vaters Franziskus klar und eindeutig." Klar und eindeutig seien Papst und Vatikan immer gewesen, wenn es um das Mitleiden mit der Ukraine ging, wenn es um die Verbrechen und die Ungerechtigkeit ging, und um Solidarität zu zeigen, meint Regina Elsner.

"Es wurde aber nie eindeutig der Aggressor benannt, der grundlos seinen Nachbarn angreift und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht. Das hat bisher gefehlt", analysiert sie. Auch gegen die Kriegsideologie, Russland befände sich in einem Zivilisationskampf gegen den liberalen Westen, hätten sich Papst und Vatikan bisher keineswegs "'klar und eindeutig" positioniert.

Als "nicht ganz ehrlich" wertet Regina Elsner die Behauptung des Vatikans, Franziskus Äußerungen zum Ukraine-Krieg dürften nicht als "politische Haltung" interpretiert werden. Schließlich habe sich Franziskus auch schon zu Waffenlieferungen und zur Rolle der Nato geäußert. Die Äußerungen seien eindeutig politisch." Das erinnert mich leider auch an Kyrills Rhetorik, um sich gegen Kritik zu immunisieren: Wir machen keine Politik, wir sind nur Geistliche, wir appellieren nur an die spirituelle Seite", erklärt Elsner. Als Theologin findet sie diese Argumentation schwierig, da das Christentum natürlich immer auch eine Vorstellung habe, wie Gesellschaft sein solle, und mit religiösen Argumenten durchaus Politik gemacht würde.

Glaubwürdigkeitsverlust für die katholische Kirche

Trotzdem betont die Expertin vom Zentrum für Osteuropa- und Internationale Studien, das Vorhaben von Franziskus, Kyrill zum Gespräch zu bewegen, sei zu Beginn des Krieges natürlich eine gute Idee gewesen, wenn man bedenke, "es gibt nicht viele Menschen, mit denen Putin und Kyrill überhaupt noch sprechen."

Das Problem daran sei nur gewesen, dass Moskau die Gesprächsbereitschaft des Papstes stets instrumentalisiert habe. Gleichzeitig sei der Papst trotz Einladung nicht in die Ukraine gereist, wodurch sich die Ukrainer zurückgesetzt gefühlt hätten. Elsner sieht darin einen "kommunikationspolitischen Fehler" des Vatikans, der zu einem deutlichen Glaubwürdigkeitsverlust für die katholische Kirche besonders in Osteuropa geführt hätte.