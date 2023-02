Ukraine-Krieg: "USA wollen ein Signal nach China senden"

Europa ohne die USA nicht verteidigungsfähig?

Possoch: Ist Europa wirklich so wenig in der Lage, Russland die Stirn zu bieten ohne die Vereinigten Staaten?

Fix: Ja.

Possoch: Das war schnell und bestimmt.

Fix: Es ist tatsächlich so, dass die europäischen Armeen in diesem Krieg, in der Intensität, wie er jetzt in der Ukraine geführt wird, innerhalb weniger Tage oder Wochen vom Schlachtfeld verschwunden wären. Europäische Armeen können in keinster Weise mithalten und was die Europäer auch nicht haben: Sie haben keine kritischen Fähigkeiten, die benötigt werden und die von den USA ausgefüllt werden.

Es gab eine Studie vom International Institute for Strategic Studies in 2019, die herausgefunden hat: Damit Europa seine eigene Sicherheit sichern kann, braucht es mindestens 20 Jahre Investment. Und da sprechen wir nicht von Verteidigungsausgaben von zwei Prozent, sondern von Verteidigungsausgaben, die in das Doppelte gehen. Das heißt: dieser Illusion darf man sich leider nicht hingeben.

Aber es ist eben ein Problem, dass Europa auch nicht verstärkt daran arbeitet, diese Verteidigungsfähigkeit herzustellen, sondern sich in diesem Krieg zum Teil wieder ein bisschen auf die USA verlässt.

Abhängigkeit von Russland vs. Abhängigkeit von den USA

Possoch: Gerade das ist ja auch ein Argument: Der Ukraine-Krieg hat die große Abhängigkeit von Russland gezeigt, vor allem in Sachen Energie. Tauschen wir jetzt nicht einfach Russland als Handelspartner mit den USA aus?

Fix: Da muss man genauer hinschauen, das verdreht die Kausalitäten. Beim Thema Energie zum Beispiel waren es die Amerikaner, die vor einer Notsituation gewarnt haben. In diese Notsituation hat sich Europa selber manövriert, indem Europa die Abhängigkeit zu Russland so immens hat werden lassen, insbesondere Deutschland.

Da sind die USA reingekommen mit Flüssiggas und haben Europa aus der Patsche geholfen. So muss man das ganz ehrlich sagen, weil Europa nicht fähig war, sich strategisch auf eine Situation einzustellen, in der Russland ein Gegner werden könnte.

Possoch: Und dennoch lesen wir Schlagzeilen: 'Die USA verdienen mit jedem Flüssiggastanker, der zu uns kommt 200 Millionen Euro'.

Fix: Die hohen Preise, die immer wieder zitiert werden für Flüssiggas, hängen nicht notwendigerweise an den US-Verkäufern, sondern sie hängen an den Mittelmännern, die das Gas in Europa weiterverkaufen. Das ist eine Legende, die gerne weitererzählt wird, dass die USA so hohe Preise für ihr Flüssiggas verlangen, die so aber nicht stimmt.

Selbstverständlich haben die USA zum Teil Russland jetzt ersetzt als Energielieferant für Europa. Aber das ist eine Strategie, die aus der Not der Europäer geboren worden ist, weil die Europäer keine andere Alternative in diesem Fall hatten.