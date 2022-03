Propagandaschlacht in den Medien: Ein neuer Krieg

Der Krieg in der Ukraine ist anders als vorherige Kriege. Da sind die Anleitungen für Molotov-Cocktails, die die ukrainische Regierung online stellt. Da sind ukrainische Bürger, die sich gegen Panzer stellen. Da ist ein Guerillakrieg, der sich gegen ein mächtiges russisches Militär behaupten will. Der Krieg in der Ukraine, er stoppt nicht auf dem Schlachtfeld. Zwar bleibt ein großer Cyberkrieg aus, und doch zieht sich eine Propagandaschlacht durch die Medien.

Russisches Fernsehen: Von Krieg keine Rede

"Wir sind in einem Informationskrieg", sagt Sergey Utkin. Er ist Leiter der Strategic Assessment Abteilung am Institut für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen in Moskau, das vom russischen Staat finanziert wird. Und trotzdem kritisiert Utkin den Krieg öffentlich: "Es ist eine Katastrophe, nicht nur für die Ukraine, aber auch für Russland". Utkin hatte am Minsker Abkommen mitgearbeitet. Das Ziel des Abkommen war, den seit 2014 herrschenden Krieg in der Ost-Ukraine zu beenden. Ein Abkommen, das jetzt der Vergangenheit angehört.

Nun gibt es eine Informationsschlacht von beiden Seiten. Im russischen Fernsehen etwa wird von einer "Friedensoperation gegen Nationalisten“ gesprochen – von Krieg ist keine Rede. Doch diese russischen Desinformations-Kampagnen greifen nicht so gut wie in der Vergangenheit. Für den BR-Netzexperten Christian Schiffer hat Russland den Propagandakrieg verloren, zu gut positioniert sich die ukrainische Seite im Internet. Eine entscheidende Schlüsselrolle spielt dabei der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Selenskyj, der nahbare Held

"Ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Munition". Mit solchen Zitaten spielt Wolodymyr Selenskyj seine große Stärke aus. Die Kommunikation. Zitate wie dieses gehen auf den sozialen Plattformen viral. Selenskyjs selbstgefilmte Handyvideos vermitteln Authentizität, zeigen den ukrainische Präsident als nahbaren Held. In den sozialen Medien verhilft ihm das zu großer Sympathie, mittlerweile folgen Selenskyj viereinhalb Millionen Menschen auf Twitter.

"Ich hätte niemals gedacht, dass wir jemals in eine solche Lage kommen würden", sagt Karina Beiglzimer. Sie ist ukrainische Deutschlehrerin in Odessa. Ihre Schüler und Schülerinnen sind in Zügen auf der Flucht vor dem Krieg, doch Karina Beiglzimer ist in Odessa geblieben. Selenskyji ist für sie eine Leitfigur – einer, der Mut macht. Aber sie betont: "Wir würden auch ohne ihn für unsere Freiheit kämpfen."