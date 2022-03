Ukraine-Krieg: Und plötzlich gibt es keinen Kontakt mehr

In Kiew hat Aliaksandr sein neues Zuhause gefunden. Der 40-Jährige ist vor einem Jahr aus Weißrussland in die Ukraine geflohen, weil er dort im Gefängnis saß. Er hatte Streiks und Demos gegen Staatschef Lukaschenko organisiert. Seit seiner Flucht lebt er in der ukrainischen Hauptstadt. Doch längst ist Kiew unter Beschuss, die Lage spitzt sich in den vergangenen Tagen immer mehr zu. Viele Ukrainer versuchen, dem Krieg zu entkommen und fliehen.

Erbitterter Widerstand in der Ukraine

Aliaksandr hingegen ist trotz der Angriffe auf die Hauptstadt fest entschlossen, in Kiew zu bleiben. Wir nehmen Kontakt via Video-Call zu ihm auf: "Ich möchte helfen. Der Ukraine und allen demokratischen Staaten in ihrem Kampf gegen die Russen.“ Es geht ihm gut, sagt er weiter. Der Weißrusse zeigt uns per Video seine Wohnung, seine Küche.

Er muss haushalten, Lebensmittel sind rationiert. In einem Schrank zeigt er uns Nahrungsmittel und Getränke. Aliaksandr schätzt, dass ihm das Essen für die nächsten zwei Tage reicht – wenn er sparsam ist, sogar für drei. Und er zeigt uns den Blick aus seinem Fenster: "Das ist jetzt Kiew", sagt er. Immer wieder soll es in der Stadt Explosionen gegeben haben. Auch Charkiw, die zweitgrößte Stadt des Landes, wird von der Luft aus angegriffen.

Doch die russischen Invasionstruppen stoßen auf erbitterten Widerstand. Viele Ukrainer sind bereit zu kämpfen – mit den Mitteln, die sie eben haben. Unzählige Flaschen haben sie in der ukrainischen Stadt Dnipro gesammelt. Sie wollen Molotow-Cocktails bauen. Sich selbst und ihre Heimat gegen die Angriffe der russischen Armee verteidigen.

Kein Kontakt mehr

Wer wie Natalia aus München Verwandte in der Ukraine hat, macht sich derzeit furchtbare Sorgen. Die ukrainische Wissenschaftlerin hat seit Tagen nichts mehr von einem ihrer nahen Verwandten gehört. Er ist in Tschernobyl – "im Gefängnis", wie sie sagt, denn er kann das Atomkraftwerk nicht verlassen. Der Mann hatte Nachtschicht im ehemaligen Kernkraftwerk Tschernobyl. Seit Samstag ist jeglicher Kontakt zu ihm abgerissen. Unbestätigten Meldungen zufolge sollen die Mitarbeiter dort rund um die Uhr im Einsatz sein, seit die russischen Truppen das Gebiet eingenommen haben.

Natalia sorgt sich: "Für seine physische und geistige Gesundheit. [...] Ich habe auch Sorgen um sein Leben." Wenn die Meldungen stimmen, ist er seit 120 Stunden im Dauereinsatz, kaum Schlaf. In Tschernobyl lagern noch immer die Brennstäbe der alten Reaktoren. Die Gefahr ist groß, dass dort infolge der Kampfhandlungen Radioaktivität freigesetzt wird.