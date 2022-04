SPD-Außenpolitiker Roth für Lieferung schwerer Waffen an Ukraine

Gefahr eines "europäischen Flächenbrandes"

Die Welt werde "nicht sicherer und friedlicher, wenn wir uns zurückhalten", so Roth weiter. Bei einem militärischen Sieg Russlands würden weitere militärische Konflikte, beispielsweise in Moldau, Georgien oder Bosnien-Herzegowina, drohen.

Um einen "europäischen Flächenbrand" zu vermeiden, müssten "EU- und Nato-Staaten die Ukraine rasch, umfangreich und koordiniert weiter militärisch unterstützen", schrieb Roth. Dabei handele es sich um "keine direkte Kriegsbeteiligung der Nato".

Lob für Kanzler Scholz

Anders als der Europaausschuss-Vorsitzende Anton Hofreiter (Grüne) fand Roth auch lobende Worte für SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz, obwohl dieser keine schweren Waffen direkt an die Ukraine liefern will. Es sei "gut, dass der Bundeskanzler den Vorschlag aufgreift, Staaten, die sofort Waffen aus russischer/sowjetischer Produktion liefern können, mit modernem Gerät zu unterstützen". Dies sei "europäische Teamarbeit", die der Ukraine sofort helfe.

Man müsse sich auf einen längeren Kriegsverlauf einstellen, der auch längerfristige Unterstützung der Ukraine nötig mache. "Russland wird weiterhin mit aller Brutalität zuschlagen und das Land komplett zerstören wollen", schrieb Roth.

Im Trio nach Kiew

Roth hatte am 12. April gemeinsam mit Anton Hofreiter und der FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann Kiew besucht und danach eine umfassende Unterstützung für die Ukraine gefordert. Diese könne sich "nur verteidigen mit Waffen – und dabei sollten wir sie rasch und umfassend unterstützen", so Roth. Auch Hofreiter und Strack-Zimmermann hatten nach der Reise Waffenexporte in die Ukraine befürwortet und warfen Scholz Zögerlichkeit vor.

Der Bundeskanzler hatte gestern Abend zugesagt, der Ukraine Geld zur Verfügung zu stellen, damit sie bei deutschen Rüstungsunternehmen Waffen kaufen kann. Bei der direkten Lieferung schwerer Waffen zeigt er sich aber weiter skeptisch.