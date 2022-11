Sicherheitskreise: Russland wird Spionageaktivitäten verstärken

Wenn es stimmt, was der BR aus Sicherheitskreisen erfahren hat, dann wäre der Fall von Sergej K. so etwas wie eine Blaupause für russische Beschaffungsbemühungen in Deutschland: K. betrieb nach Auffassung deutscher Ermittlungsbehörden ein konspirativ arbeitendes Netzwerk. Es diente mutmaßlich dazu, Güter von Deutschland nach Russland zu schleusen, die nützlich sind zur Entwicklung von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen.

Vor derartigen Netzwerken warnen deutsche Sicherheitskreise. Sie gehen davon aus, dass Russland verstärkt versuchen wird, auf diese Weise Sanktionen zu umgehen. Besonders gefragt seien Informationen, Know-how sowie Güter aus den Branchen maritime Wirtschaft, Luft- und Raumfahrt, Halbleiterproduktion, Werkzeugmaschinen sowie aus der Sicherheits- und Rüstungsindustrie.

Der ehemalige Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND), Gerhard Schindler, hält das für plausibel. Im BR-Interview nannte er einen Krieg, der von wirtschaftlichen Sanktionen begleitet wird, die "Stunde der Spione". Insbesondere Russland profitiere in der aktuellen Situation von teils jahrzehntelang gewachsenen Beziehungen nach Deutschland.

Universität als mutmaßlicher Abnehmer

Im Falle des mutmaßlichen Beschaffungsnetzwerkes gilt die Uralische Föderale Universität (URFU) in Jekaterinburg in den Augen der Bundesanwaltschaft als Abnehmer der heiklen Güter. Die Uni sei unmittelbar mit dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB verknüpft, so die Ermittler.

In Deutschland, analysiert Ex-BND-Chef Schindler, könne man sich gar nicht vorstellen, dass man beispielsweise Universitäten für Nachrichtendienste arbeiten lässt. In "einem autokratischen, diktatorischen System wie Russland" hingegen, sei das nicht nur vorstellbar, sagt Schindler. Er sei auch sicher, dass dies geschehe – an der URFU und andernorts. Die Universität in Jekaterinburg schweigt auf BR-Anfrage zu den Vorwürfen.

Kongresse als Anwerbeplattform

Schindler geht in diesem Zusammenhang davon aus, dass wissenschaftliche Kongresse mit ausländischen Teilnehmern russischen Geheimdiensten über Jahre hinweg als Plattform für Anwerbeversuche gedient haben. Gerade der akademische Austausch sei eine gute Möglichkeit für russische Dienste, um potentielle Spione anzuwerben.

Bei einem ersten Kontakt wisse man oft gar nicht, wer da das Gespräch suche, sagt Schindler: "Da die Werbung oft unter falscher Flagge erfolgt, merkt der Kontaktierte meist gar nicht, dass er jetzt von einem russischen Geheimdienst angesprochen wurde. Denn oft geben sich diese Agenten als Wissenschaftler oder als Regierungs- oder Unternehmensberater aus."

Bundespräsident als Aushängeschild

Als prominentes Aushängeschild der URFU, die nach Auffassung der Bundesanwaltschaft mit dem FSB zusammenarbeitet, trat mehrere Jahre lang Bundespräsident Frank-Walther Steinmeier (SPD) auf. Steinmeier hatte im Jahr 2010 die Ehrendoktorwürde der Universität verliehen bekommen. In Folge sandte er etwa Videogrußworte zu Veranstaltungen nach Jekaterinburg. Die URFU warb unter anderem mit Steinmeier-Auftritten in einem Video.

Als Steinmeier die Ehrendoktorwürde erhielt, sei er weder Außenminister noch Bundespräsident gewesen, teilt das Bundespräsidialamt mit. Er habe den Titel nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zurückgegeben, so das Amt. Zudem habe Steinmeier "die Auszeichnung wiederholt zum Anlass genommen, in seinen Reden an der Universität aktuelle Entwicklungen im deutsch-russischen Verhältnis offen und kritisch zu betrachten", schreibt ein Sprecher auf BR-Anfrage.

Kenntnisse von mutmaßlichen Verbindungen der Universität zu Geheimdiensten habe der Bundespräsident nicht gehabt, heißt es weiter. Eine Richtlinie, wann der Bundespräsident von Sicherheitsbehörden über derartige Ermittlungsergebnisse informiert werde, gibt es laut Bundespräsidialamt nicht.

Im Blick hatte die Bundesanwaltschaft die URFU seit mindestens 2021.

Konferenz mit deutscher Beteiligung

In eben diesem Jahr sprach Steinmeier noch ein Videogrußwort für eine Alumni-Konferenz. Eingeladen waren russische Absolventen deutscher Universitäten. Veranstaltet wurde die Konferenz vom Deutsch-Russischen Forum – einem Verein, der die deutsch-russischen Beziehungen fördern will. Heute verurteilt er den russischen Angriff auf die Ukraine.

Auf der Konferenz ging es offensichtlich ums Netzwerken im Sinne des politisch gewollten und geförderten Austauschs beider Länder. Auf dem Flyer finden sich wichtige deutsche Firmen und Stiftungen. Auch aus Bayern: So zum Beispiel Siemens, die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung oder die Universität Würzburg. Aus Würzburg heißt es, dass man nichts von den mutmaßlichen Geheimdienstkontakten der russischen Universität wusste. Zur Uni habe es keinen Kontakt gegeben.

Ähnlich formuliert es auch die Hanns-Seidel-Stiftung. Sie teilt mit, dass sie von den Kontakten mit der Universität Abstand genommen hätte, wenn ihr zum damaligen Zeitpunkt Erkenntnisse zu den mutmaßlichen FSB-Kontakten vorgelegen hätten. Allerdings seien diese Verbindungen zur russischen Hochschule ohnehin nicht vertieft worden, so die Stiftung.

Siemens hatte eigenen Angaben zufolge im Hinblick auf die Konferenz keinen Kontakt mit der Universität. Was die mutmaßlichen Geheimdienstkontakte betrifft, will sich das Unternehmen nicht an "Spekulationen" beteiligen. Ohnehin habe Siemens Verfahren eingeleitet, um alle Geschäftsaktivitäten in Russland einzustellen.

Bis heute allerdings wirbt die russische Universität auf ihrer Facebook-Seite mit gemeinsamen Projekten mit bekannten Unternehmen. Unter der Aufzählung findet sich auch Siemens. Eine Anfrage dazu lässt das Unternehmen unbeantwortet.

Deutsche Politik im Umgang mit Russland zu naiv?

Vor einem naiven Umgang mit russischen Einrichtungen hätten deutsche Sicherheitsbehörden schon lange gewarnt, sagt Ex-BND Chef Schindler. Sie seien damit zu "Spaßbremsen" geworden. Weiten Teilen von Europa attestiert er in diesem Zusammenhang eine mangelnde Sicherheitskultur: "Der geringe Stellenwert von Sicherheit in unserem politischen Alltag fällt uns jetzt auf die Füße."

Welche Lehren die Politik aus derartigen mutmaßlichen Verflechtungen und Kontakten wie jenen der URFU zieht, ist unklar. Die Bundestagsfraktionen von Union und SPD, also jener Parteien, die jahrelang an der Regierung beteiligt waren, lassen Anfragen dazu unbeantwortet.

Sicherheitskreise warnen unterdessen nicht nur vor Beschaffungsnetzwerken und Anwerbeversuchen russischer Dienste, sondern auch vor einer Intensivierung von Cyberangriffskampagnen sowie vor Angriffen auf die kritische Infrastruktur.

Angriffe auf kritische Infrastruktur

Ein Beispiel sind die Gas-Lecks in den Nordstream-Pipelines. Fachleute halten es für möglich, dass russische Geheimdienste dahinter stecken könnten, während Russland von westlicher Sabotage spricht. Ebenso beim Angriff auf das Funknetz der Deutschen Bahn Mitte Oktober. Die Bundesregierung hält sich bedeckt und verweist in beiden Fällen auf laufende Ermittlungen des Bundeskriminalamtes und der Bundesanwaltschaft.

Indes könnten weitere Attacken folgen, warnt der Politikwissenschaftler Mischa Hansel vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Er denkt zum Beispiel an Attacken auf die Wasserversorgung oder Cyberangriffe auf Krankenhäuser.

Russland trage den Konflikt auch in die Nato-Länder, um von seinen eigenen Problemen abzulenken: "Was jetzt dazukommt, ist eben die Möglichkeit, dass wir so etwas wie einen russischen Strategiewechsel sehen, der es sozusagen darauf anlegt, den Konflikt stärker auch mit den Nato-Staaten zu suchen", sagt Hansel. Er sieht darin ein Muster, dass häufig zu beobachten sei, wenn Regime unter Druck geraten.

Gegenmaßnahmen der Bundesregierung

Die Bundesregierung hat zuletzt immer wieder Gegenmaßnahmen versprochen, geht aber bisher nicht allzu sehr ins Detail. So ist zum Beispiel ein Ausbau der Spionageabwehr vorgesehen. Zudem wurde eine Stabsstelle für Infrastruktursicherheit eingerichtet.

Wichtige Schritte seien das - man müsse sie allerdings mit Leben füllen, sagt Hansel. Sein Spezialgebiet ist vor allem Cybersicherheit. Wie auch andere Experten sieht er hier Nachholbedarf. Zum Beispiel gibt es immer wieder Unternehmen, die ihre Sicherheitssysteme nicht regelmäßig updaten: "Wir wissen aus der Forschung, dass viele Sicherheitslücken bekannt sind, die für Cyberattacken ausgenutzt werden. Und trotzdem sind diese Lücken in vielen Systemen auch bei den Betreibern kritischer Infrastruktur nicht geschlossen."

Auch Einzelpersonen betroffen

Wie sich Cyberattacken auswirken können, mussten deutsche Windpark-Betreiber Anfang dieses Jahres feststellen, als der Betrieb tausender Anlagen gestört wurde. Die Steuerung für die nötige Satellitenverbindung war ausgefallen. Ein Cyberangriff auf den Satellitenanbieter Viasat sollte die Ukraine treffen, dabei wurden auch deutsche Datenverbindungen gekappt. Die EU und die USA machen Russland dafür verantwortlich.

Dabei müssen nicht immer direkt russische staatliche Stellen solche Attacken verüben. Politikwissenschaftler Hansel warnt ebenso wie der ehemalige BND-Chef Schindler vor kriminellen Strukturen, die mit russischen Geheimdiensten zusammenarbeiten. Zu den Zielen zählen die kritische Infrastruktur, aber auch Einzelpersonen.

Opfer aus Bayern?

Offenbar wurde auch Kim, Mitte 30, Opfer eines solchen Vorgehens. Die Person, die hier zu ihrem Schutz anonymisiert wird, lebt in Bayern. Von hier aus arbeitet sie nebenberuflich für ein ukrainisches Medium. Sie spricht Russisch und Deutsch. Mehrfach wurde sie inzwischen von anonymen Anrufern auf Russisch bedroht. Es fielen Sätze wie "du wirst sehr bald erledigt sein", schildert Kim. Unter anderem wurde dafür der gehackte Social-Media-Account einer Freundin von Kim benutzt.

Wer konkret hinter den Attacken auf Kim steckt, ist sehr schwer zu ermitteln. Ex-BND-Chef Schindler hält es für plausibel, dass sich russische Geheimdienste für derart gelagerte Fälle auf "Hilfstruppen" stützen. Also auf Kriminelle, die dafür bezahlt werden oder im Gegenzug bei anderen Machenschaften unbehelligt bleiben.

LKA registriert Attacken

Verhindern lassen sich solche Attacken nur schwer. Das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) rät Opfern dazu, Screenshots zu machen und bei einer akuten Bedrohung die Notrufnummer 110 zu wählen.

Das LKA hat Attacken gegen pro-ukrainische Aktivisten und ukrainische Staatsbürger registriert. Mehrfach gab es Anzeigen. Das LKA spricht von einer zweistelligen Zahl seit Kriegsbeginn. Bedroht wurden Personen häufig im Cyber-Raum. Etwa per Mail oder durch Messengerkommunikation in sozialen Netzwerken. Bundesweit gibt es nach Auskunft des Bundesinnenministeriums keine Statistik zu derartigen Attacken.

Mehr zu diesem Thema hören Sie heute (23.11.) um 12:17 Uhr im Radioprogramm von BR24 in der Sendung Funkstreifzug. Den Funkstreifzug gibt es auch als Podcast.