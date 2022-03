"Die Ukraine kann kein russisches Ultimatum akzeptieren"

Einkaufszentrum in Kiew unter Beschuss

In der Nacht auf Montag hatte Russland auch Angriffe auf die Hauptstadt Kiew fortgesetzt. Ein Einkaufszentrum und Wohngebäude seien beschossen worden, teilten die Behörden mit. Dabei seien mindestens acht Menschen getötet worden. Russland behauptete, das ukrainische Militär habe das Shoppingcenter als Waffendepot genutzt.

In einem Vorort der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurde nach Angaben der Stadtverwaltung ein erster Angriff gemeldet. Ein Wohnhaus sei am Morgen durch russischen Beschuss beschädigt worden. Todesopfer gebe es nicht.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verurteilte das Vorgehen der russischen Streitkräfte in Mariupol. "In Mariupol spielen sich massive Kriegsverbrechen ab", sagte er. Der griechische Konsul Manolis Androulakis, der als einer der letzten westlichen Diplomaten die Stadt verließ, gab eine düstere Prognose ab: "Mariupol wird sich einreihen bei jenen Städten, die durch Krieg vollständig zerstört wurden - ob Guernica, Coventry, Aleppo, Grosny oder Leningrad."

Biden berät mit europäischen Verbündeten

US-Präsident Joe Biden beriet am Montagabend mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und weiteren europäischen Partnern über den Ukraine-Krieg. Die Staats- und Regierungschefs brachten ihre "tiefe Besorgnis über das brutale Vorgehen Russlands in der Ukraine und die Angriffe auf Zivilisten" zum Ausdruck, wie das Weiße Haus mitteilte. Zudem hätten sie der Ukraine "ihre fortgesetzte Unterstützung" im Sicherheitsbereich sowie humanitäre Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge zugesagt.

Biden reist am Donnerstag nach Brüssel, wo er an einem Nato-Gipfel und einem EU-Gipfel in Brüssel teilnimmt. Am Freitag reist er dann nach Polen weiter.

EU rechnet mit bis zu acht Millionen Flüchtlingen

Die EU geht mittlerweile davon aus, dass etwa acht Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden müssen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte in Brüssel: "Ich glaube, wir müssen uns sehr bewusst machen, dass bereits über drei Millionen Menschen geflohen sind, dass aber viele, viele weitere Millionen Menschen fliehen werden."

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden durch den Krieg zehn Millionen Menschen und damit knapp ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung vertrieben. 6,5 Millionen Menschen seien im Land auf der Flucht, 3,5 Millionen hätten das Land verlassen. 2,1 Millionen hätten sich in Polen in Sicherheit gebracht. Das Tempo der Fluchtbewegung sei beispiellos in der jüngeren Geschichte, hieß es bei den UN.