Nach dem Vorschlag des russischen Präsidenten Wladimir Putin, ab Donnerstag direkte Friedensgespräche in der Türkei zu führen, ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in die Offensive gegangen. Er werde persönlich auf Putin warten, schrieb er auf X. Putin hingegen ließ bisher offen, ob er persönlich anreisen werde.

Die aktuellen News zum Angriffskrieg Russlands finden Sie in unserem Ukraine-Ticker.

Waffenruhe und Gesprächsangebot: Kann man Putin trauen? Dieser Frage geht BR24 um 16.00 Uhr nach, Moderatorin Berenike Beschle und spricht dazu live mit ARD-Reportern und Reporterinnen in Kiew und Moskau.

Putin: Treffen als Gegenvorschlag zu 30-tägiger Waffenruhe

Putin hatte angesichts der Gedenkfeiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Moskau einseitig eine dreitägige Waffenruhe angeordnet, die um Mitternacht in der Nacht zu Donnerstag in Kraft trat. Die Ukraine und ihre europäischen Unterstützer Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen riefen stattdessen zu einer 30-tägigen bedingungslosen Waffenruhe ab Montag auf. Darauf wiederum ging Putin nicht ein, schlug aber direkte Gespräche "ohne Vorbedingungen" ab Donnerstag vor, wie er betonte. Bereits 2022, kurz nach Kriegsbeginn, hatten Russland und die Ukraine in Istanbul Verhandlungen über ein Ende der Kampfhandlungen geführt - ohne Erfolg.

Die Türkei zeigte sich erneut bereit, die Gespräche auszurichten und "jeglichen Beitrag zu leisten, um eine Waffenruhe und einen dauerhaften Frieden zu erreichen" so der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Waffenruhe als "nötige Grundlage für Diplomatie"

US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, werde er "weiterhin mit beiden Seiten zusammenarbeiten". Er drängte Selenskyj zur Teilnahme an den Friedensgesprächen ab Donnerstag mit dem Argument, nur wenn der ukrainische Staatschef den Gesprächen zustimme, wüssten Kiew, die europäischen Partner und die USA, woran sie seien und könnten entsprechend handeln.

Neben seiner Ankündigung, persönlich Friedensgespräche mit Putin in der Türkei führen zu wollen, forderte Selenskyj auf X erneut eine vollständige und dauerhafte Waffenruhe. Dies sei die "nötige Grundlage für Diplomatie". Auch Bundeskanzler Friedrich Merz nannte die Feuerpause als Vorbedingung für die Gespräche: "Erst müssen die Waffen schweigen, dann können Gespräche beginnen", sagte er bei seinem Besuch in Kiew am Wochenende.

Russland zeigte bisher dazu keine Bereitschaft: Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte in einem Interview zu Bedenken gegeben, die Ukraine könne eine Waffenruhe "missbrauchen", um Verstärkungen an die Front zu bringen und neue Waffen aus dem Ausland zu erhalten.