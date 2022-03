Ukraine-Krieg: Putin droht dem Westen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat scharfe Kritik an westlichen Sanktionen gegen sein Land geübt. Diese glichen einer Kriegserklärung, sagte er bei einer Ansprache vor Mitarbeitern der russischen Airline Aeroflot. Diese stellt wegen der Sanktionen alle internationalen Flüge ein.

Warnung vor Durchsetzung einer Flugverbotszone über Ukraine

In der vom staatlichen Fernsehen übertragenen Rede warnte Putin den Westen davor, eine Flugverbotszone über der Ukraine durchzusetzen. Russland werde jede Bewegung in diese Richtung "in der gleichen Sekunde" als Teilnahme des jeweiligen Landes an einem bewaffneten Konflikt betrachten. Es spiele dann auch keine Rolle, welcher Organisation diese Länder angehörten, so Putin.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Nato zuvor eindringlich aufgefordert, eine Flugverbotszone über seinem Land einzurichten, damit Russland keine weiteren Luftangriffe auf sein Land starten könne.

Nato lehnt Flugverbotszone ab

Die Nato hatte diese Forderung jedoch bereits zurückgewiesen und erklärte zur Begründung, eine solche Flugverbotszone könnte einen größeren Krieg in Europa gegen Russland auslösen. Die Alliierten seien sich einig, dass Nato-Flugzeuge nicht im ukrainischen Luftraum operieren sollten, hatte der Generalsekretär des Militärbündnisses, Jens Stoltenberg, am Freitag gesagt. Denn bei einer Flugverbotszone müssten Nato-Kampfflugzeuge russische Flugzeuge abschießen. Er verstehe aber die Verzweiflung auf ukrainischer Seite.

Selenskyj kritisierte am Freitagabend die Haltung der Nato. "Alle Menschen, die von heute an sterben, werden auch wegen Ihnen sterben, wegen Ihrer Schwäche, wegen Ihres Mangels an Einigkeit", sagte er in einer Ansprache. Die Nato habe mit ihrer Weigerung quasi grünes Licht gegeben für die Bombardierung ukrainischer Städte und Dörfer.

Wieder Angriffe auf Mariupol und Wolnowacha

Das russische Militär setzte am Samstag seine Angriffe auf die ukrainische Großstadt Mariupol und die Stadt Wolnowacha fort. Die Kampfhandlungen seien um 16.00 Uhr (MEZ) nach einer mehrstündigen Feuerpause fortgesetzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Stadt Mariupol hatte Moskau zuvor Verstöße gegen die Feuerpause vorgeworfen, auf die sich Ukraine und Russland früher am Tag verständigt hatten. Die Einstellung des Feuers hatte um 8.00 Uhr (MEZ) in Kraft treten sollen, um Zivilisten die Möglichkeit zu geben, die eingekesselten Städte zu verlassen.

Laut Mychailo Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidenten, betonte derweil, es könne noch am Wochenende eine dritte Verhandlungsrunde für einen umfassenden Waffenstillstand geben. Die Chancen auf Erfolg gelten jedoch als gering.

Putin hatte die Umsetzung "aller russischen Forderungen" als Bedingung formuliert, darunter ein "neutraler" Status der Ukraine und deren "Entmilitarisierung". Kiew lehnt dies ab.

Bennett und Erdogan sprechen mit Putin

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett kam derweil am Samstag nach Angaben eines Sprechers mit Putin zu einem Gespräch über die Ukraine zusammen. Israel bot demnach Vermittlungen zwischen Russland und der Ukraine an. Regierungsvertreter haben aber die Erwartungen auf einen Durchbruch gedämpft.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht am Sonntag mit dem russischen Staatschef. Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin teilte das dem türkischen Sender NTV mit. Dieser Krieg müsse sofort gestoppt werden und es müsse eine Rückkehr an den Verhandlungstisch geben, so Kalin.

Die Türkei hat enge Beziehungen sowohl zu Russland als auch zur Ukraine. Sie hat wiederholt angeboten, zwischen den beiden Ländern zu vermitteln. Das Nato-Mitgliedsland hat die Außenminister Russlands und der Ukraine zu Gesprächen nächste Woche in der Türkei eingeladen.

Forderungen an China: Kritiker oder Vermittler?

Unterdessen übt die US-Regierung Druck auf China aus, Position im Ukraine-Krieg gegen Russland zu beziehen. US-Außenminister Antony Blinken habe am Samstag mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi "über den vorsätzlichen, unprovozierten und ungerechtfertigten Krieg Moskaus gegen die Ukraine" gesprochen, teilte das Außenministerium in Washington mit.

Bei einer Abstimmung in der UN-Vollversammlung am vergangenen Mittwoch hatten 141 Mitgliedsstaaten für eine Resolution gestimmt, mit der der Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt wurde. Fünf Länder hatten dagegen gestimmt. Unter den 35 Staaten, die sich enthielten, war auch China.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich indes für eine Vermittlung Chinas im Konflikt um die Ukraine ausgesprochen. Dazu sehe er keine Alternative, da eine Großmacht die Vermittlung übernehmen müsse, die USA und Europa aber ausschieden. Konkreten Gespräche über eine Vermittlung Pekings gebe es noch nicht, räumte der spanische Politiker ein.