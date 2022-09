Russland will 300.000 Reservisten einziehen - Putin droht Westen

Vor dem Beginn der Scheinreferenden über den Anschluss ukrainischer Gebiete an Russland hat Präsident Wladimir Putin eine Teilmobilmachung der Streitkräfte angeordnet. Den entsprechenden Erlass habe er bereits unterzeichnet, sagte Putin in einer viertelstündigen Fernsehansprache. Die Teilmobilmachung solle noch heute beginnen und sei notwendig, um die Sicherheit des russischen Volkes zu gewährleisten. Zugleich warnte der Präsident mit deutlichen Worten den Westen: Russland werde alle verfügbaren Mittel einsetzen, um seine territoriale Integrität zu verteidigen.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu sollen 300.000 Reservisten eingezogen werden. Putin erläuterte, betroffen seien nur Bürger, "die sich derzeit in der Reserve befinden" und über einschlägige Erfahrung verfügten. Ziel der militärischen Spezialoperation, die unvermeidbar gewesen sei, bleibe die "Befreiung aller Territorien des Donbas" vom Kiewer "Okkupationsregime". Die russischen Streitkräfte seien an einer mehr als 1.000 Kilometer langen Frontlinie im Einsatz und kämpften dort nicht nur gegen "Neo-Nazi-Formationen", sondern praktisch gegen die gesamte Militärmaschinerie des kollektiven Westens.

Putin unterstützt Scheinrefrenden

Der russische Präsident unterzeichnete das Dekret einen Tag, nachdem die von Russland kontrollierten Regionen in der Ost- und Südukraine Referenden über einen Anschluss an Russland angekündigt hatten. Die Abstimmungen sollen am Freitag in den Regionen Luhansk, Cherson, Donezk und Saporischschja beginnen und gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes. Im Zuge ihrer Gegenoffensive hatten die Kiewer Streitkräfte zuletzt Hunderte Orte zurückerobert, die monatelang von Russland kontrolliert worden waren.

Putin versprach, Moskau werde alles tun, um sichere Bedingungen für die Referenden zu gewährleisten. "Wir unterstützen die Entscheidung über ihre Zukunft, die von der Mehrheit der Bewohner der Volksrepubliken Donezk und Lugansk, der Gebiete Saporoschje und Cherson getroffen wird", betonte er. Damit kündigte der russische Präsident indirekt eine mögliche Annexion weiterer ukrainischer Gebiete an.

Vorwürfe gegen den Westen

Den Ländern des Westens warf Putin eine "aggressive Politik" vor. Sie wollten Russland schwächen und zerschlagen - ähnlich wie 1991 die Sowjetunion aufgelöst worden sei. Hochrangige Vertreter der Nato-Länder sprächen sogar über einen möglichen Einsatz von Massenvernichtungswaffen gegen Russland - von Atomwaffen. In diesem Zusammenhang wolle er daran erinnern, dass auch sein Land über Mittel der Zerstörung verfüge, betonte der russische Präsident.

Militärexperte: Putin verschärft Rhetorik

Der Militärexperte Thomas Wiegold sagte bei BR24live, Putin habe in der Fernsehansprache seine Rhetorik zu Atomwaffen noch einmal verschärft. "Er hat nämlich gesagt: Atomwaffen sind auch ein Mittel, die territoriale Integrität Russlands zu bewahren. Das hat er so bislang nicht gesagt." Sollten nach den Scheinreferenden die besetzten Gebiete wirklich annektiert und als russisches Staatsgebiet betrachtet werden, "dann müssten nach der Logik auch die atomar verteidigt werden können".

Die Teilmobilmachung sei in erster Linie eine Vorbereitung Russlands darauf, die eroberten Gebiete zu halten. Mittlerweile sei ja kaum noch von möglichen weiteren Eroberungen Russlands die Rede. Vielmehr gehe es für Moskau darum, zu verhindern, "dass die Ukraine mit ihren Vorstößen Gebiete zurückerobert". Auf russischer Seite seien an der Front viele Soldaten, "die ausgelaugt sind, die seit Monaten im Einsatz sind, die nicht abgehlöst wurden". Die Einberufung von Reservisten biete Russland die Möglichkeit, frische Truppen in die Ukraine zu schicken.