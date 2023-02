Ukraine-Krieg: Profitieren am Ende die USA?

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert nun fast ein Jahr. Etwa genauso lang hält sich die Erzählung, die USA hätten ihre Finger im Spiel, sie hätten den Krieg gar aktiv provoziert und sie würden als große Profiteure hervorgehen. Welches Interesse haben die USA am Ukraine-Krieg?

"Die Interessen der USA gehen über die Ukraine hinaus in diesem Krieg. Es geht natürlich darum, ein Land, das angegriffen worden ist, zu unterstützen. Aber es geht auch darum, eine gewisse Ordnung in Europa zu behalten. Also eine Ordnung in Europa, die im Prinzip nach dem Ende des Kalten Krieges auf Zusammenarbeit basiert war." Liana Fix, Council on Foreign Relations in Washington (D.C.)

Gleichzeitig würden die USA mit ihrer Unterstützung in diesem Krieg ein wichtiges Signal senden, sagt die Sicherheitsexpertin im Interview für das neue "Possoch klärt" (Video unten): "Dieses Signal geht natürlich ganz klar nach China und nach Peking, um zu signalisieren, dass ein Angriff auf Taiwan nicht vorbeiziehen würde, ohne dass die USA dementsprechend reagieren würden."

Unterstützung der Ukraine durch die USA

Die USA unterstützen die Ukraine politisch, wirtschaftlich und militärisch: Jüngst auch mit Zusagen für schwere Waffenlieferungen wie Panzer. Um die Ukraine seit Beginn des Angriffskrieges im Februar 2022 schnell und unbürokratischer unterstützen zu können, hat US-Präsident Biden im Mai 2022 den Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act unterzeichnet.

Ein ähnliches Leih- und Pachtgesetz hat es schon 1941 für Großbritannien und die damalige Sowjetunion gegeben, kurz bevor die USA in den zweiten Weltkrieg gegen das nationalsozialistische Deutschland eingetreten sind. Sowohl Großbritannien als auch Russland (als Nachfolgerin der Sowjetunion) mussten die Unterstützung nach Ablauf des Programms zurückzahlen.

USA-Ukraine-Hilfe: Nur auf Kredit?

Mit dem verabschiedeten Gesetz von 2022 böte sich zwar theoretisch eine ähnliche Praxis auch im Hinblick auf die Ukraine an, sei aber in der Praxis bisher nicht angewendet worden. "Bezahlt wird die Ukraine-Hilfe am Ende vom amerikanischen Steuerzahler über hundert Milliarden. Diese Gesamtsumme an Waffenlieferungen, Wirtschaftshilfe, humanitärer Hilfe kommt komplett aus dem laufenden Haushalt über verschiedene Jahre," sagt ARD-Auslandskorrespondent in Washington, D.C., Ralf Borchard.

Auch fast ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gebe es in Amerika viel Solidarität: "wenn man Umfragen anschaut, dann ist die Mehrheit der Amerikaner eindeutig dafür, der Ukraine weiter zu helfen."

USA profitieren nicht von Ukraine-Krieg

Doch warum leisten gerade die USA so viel Unterstützung? Der Politikwissenschaftler Thomas Jäger sieht vor allem pragmatische Gründe in seiner Analyse: "Aus einem einfachen Grund: Sie sind die einzigen, die was haben. Die Europäer haben da leider nichts zu bieten. Das heißt, wenn die Vereinigten Staaten die Ukraine nicht unterstützen würden, wäre das Land inzwischen russisch dominiert und der Druck Russlands wäre an den Grenzen von Polen angekommen."

Als Profiteure des Kriegs gehen sie jedoch nicht hervor, denn die USA müssen sich innen-, außen- und sicherheitspolitisch auf andere Konflikte konzentrieren. Gleichzeitig hätten die Vereinigten Staaten laut Jäger kein Interesse daran, dass Europa unter russischen Einfluss geriete. Statt also jetzt die eigene Rüstungsindustrie aufzubauen, um zu verhindern, dass Russland die Ukraine einnimmt und an der EU-Außengrenze Europa unter Druck setzen kann, hätten sich die USA laut Jäger viel lieber darauf konzentriert, ihre Wirtschaft zu stärken, indem sie etwa Halbleiterfabriken bauen und die strategischen Güter wieder in den USA produziert würden.

