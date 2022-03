Explodierende Preise bei Brotweizen, Futtermitteln und Dünger

Russland und die Ukraine gehören zu den größten Exportländern weltweit für Brot- und Futtergetreide, Mais, Raps und Sonnenblumenöl. Deutschland ist bei Brotweizen Selbstversorger, doch bei Futtermitteln wie Mais, Raps oder Soja durchaus auf Lieferungen aus der Schwarzmeerregion angewiesen.

Derzeit seien die Lager noch gefüllt, doch im Sommer könnte es kritisch werden, befürchtet Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG: "Wenn die neue Ernte aus der Ukraine nicht kommt, vor allem Raps und Mais, verschlechtert das die Versorgungssituation weltweit."

Agrarhandel liegt brach

Der BayWa Konzern handelt weltweit mit Getreide, Obst, Dünger und Landmaschinen. Sowohl aus der Ukraine als auch aus Russland kauft die BayWa Getreide und exportiert es von dort vorwiegend nach Nordafrika.

Dieser Handel ist jetzt zum Erliegen gekommen, weil unter anderem zwei Schiffe in Odessa am Schwarzen Meer nicht beladen werden können. Auch bei gebrauchten Landmaschinen und Ersatzteilen, die nach Russland und in die Ukraine verkauft werden, stockt der Handel, so BayWa-Chef Lutz.

Genfreies Soja könnte knapp werden

Ein weiteres Problem: In den letzten Jahren ist Europa immer unabhängiger geworden von Importen mit gentechnisch veränderten Soja aus Nord- und Südamerika. Denn in der Ukraine wurde vermehrt GVO-freies Soja (GVO: gentechnisch veränderte Organismen) angebaut und nach Westeuropa exportiert.

Fast alle bayerischen Molkereien beispielsweise verlangen von ihren Milchlieferanten, dass die Milchkühe im Stall gentechnikfrei gefüttert werden. Auch diese Versorgung ist nun in Gefahr.

Preise steigen rasant

Eine Folge all dieser drohenden Lieferengpässe sind steigende Preise. Hinzu kommt, dass China sich in den letzten Tagen in Russland mit riesigen Mengen an Getreide eingedeckt hat, erklärt Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG.

Die Folge: der Preis für Brotweizen sei von 260 Euro pro Tonne im letzten Jahr auf zwischenzeitlich 300 Euro vor ein paar Wochen gestiegen sei. Jetzt nähere man sich der 400 Euro-Marke: "Wer heute Getreidebestände hat, verdient Geld. Wer von Lieferungen abhängig ist, hat ein Problem", so Lutz.

Dünger: große Abhängigkeit von Russland

Ein weiteres Problem sind die extrem hohen Düngerpreise. Für die Herstellung von Stickstoffdünger braucht man Erdgas und das kommt vorwiegend aus Russland.

Kritisch beurteilt BayWa-Chef Lutz auch folgende Situation: Der weltweit größte Düngerproduzent EuroChem werde zu über 90 Prozent von dem russischen Oligarchen Andrei Melnichenko kontrolliert und EuroChem plane gerade die Übernahme der Stickstoff-Sparte von Borealis, eines österreichischen Düngerproduzenten: "Somit wird die Abhängigkeit von Russland noch größer."