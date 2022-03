Ukraine-Krieg: Moskau und Kiew verhandeln in Istanbul

Vertreter Russlands und der Ukraine wollen in Istanbul erstmals seit fast drei Wochen wieder direkt über einen Waffenstillstand in der Ukraine verhandeln. Die Gespräche sollen bis Mittwoch dauern. Zu den zentralen Themen gehören nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "Sicherheitsgarantien und die Neutralität" sowie der Status der Ukraine als "atomwaffenfreier Staat".

Selenskyj will mögliche Neutralität prüfen

Eine Neutralität der Ukraine ist eine der russischen Hauptforderungen. Selenskyj sagte am Sonntag, seine Regierung werde die Frage "gründlich" prüfen. Er hatte allerdings betont, über jegliche Einigung in einer Volksabstimmung entscheiden zu lassen.

Erste Verhandlungen auf Ministerebene am 10. März im türkischen Antalya hatten keine konkreten Fortschritte im Bemühen um eine Waffenruhe in der Ukraine gebracht. Seitdem wurden die Gespräche per Videokonferenz fortgesetzt. Beide Konfliktparteien bezeichneten sie zuletzt als "schwierig".

Ukrainischer Außenminister skeptisch

Auch kurz vor Beginn der neuen Verhandlungsrunde in Istanbul äußerte sich der ukrainische Außenminister skeptisch. "Wenn wir sehen, dass sich die Stimmung geändert hat und sie zu einem ernsthaften, substanziellen Gespräch und ausgewogenen Vereinbarungen bereit sind, dann werden die Dinge vorankommen", sagte Dmytro Kuleba. "Wenn es sich um eine Wiederholung ihrer Propaganda handelt, werden die Gespräche erneut scheitern."

Minimalziel: Verbesserung der humanitären Lage

Minimalziel der ukrainischen Seite sei eine Verbesserung der humanitären Lage in von russischen Truppen belagerten Städten wie dem schwer zerstörten Mariupol. Wunschziel sei ein stabiler Waffenstillstand. Kubela wies erneut auf die roten Linien der ukrainischen Regierung hin: "Wir tauschen nicht Menschen, Land und Souveränität. Unsere Position ist konkret."

Türkei als Vermittler

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte am Abend, man werde sich vor den Gesprächen mit beiden Seiten treffen. Wer genau wen treffen wird, ließ er offen. Es ist nicht bekannt, ob ein türkischer Vertreter bei den Gesprächen zwischen Moskau und Kiew dabei sein wird. Erdogan betonte erneut, er hoffe auf einen baldigen Waffenstillstand.

Amnesty wirft Russland Kriegsverbrechen vor

Unterdessen gingen die Kämpfe in der Ukraine unvermindert weiter. In der Nacht zum Dienstag warnten in vielen ukrainischen Städten Sirenen vor Luftangriffen. In der besonders umkämpften Hafenstadt Mariupol im Südosten sollen nach Angaben des Bürgermeisters bislang fast 5.000 Einwohner getötet worden sein.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warf Russland Kriegsverbrechen vor. Generalsekretärin Agnes Callamard sagte, die Belagerung von Mariupol, die Verweigerung von Flucht und Evakuierung und die Angriffe auf Zivilisten seien Kriegsverbrechen.