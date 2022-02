Ukraine-Krieg: Mit dem letzten Flieger nach Deutschland

"Das ist mein Land, ich bin dort aufgewachsen. Ich war noch gestern da und es war alles schön." Olga Kusewytsch muss immer wieder den Kopf schütteln, die Fassungslosigkeit und Hilflosigkeit angesichts der russischen Angriffe auf ihr Heimatland stehen ihr ins Gesicht geschrieben.

Von Lemberg nach Kempten

Sie selbst hat es gerade noch ohne Probleme aus dem Land geschafft. Gestern nahm sie den wohl letzten Flieger, der von Lemberg (Lwiw) im Westen der Ukraine nach Deutschland startete. Jetzt sitzt sie im Wohnzimmer ihrer Freundin Dagmar Everding in Kempten und kann nicht fassen, was gerade passiert.

"Die Menschen haben nicht an einen Angriff gedacht"

Denn gestern auf dem Weg zum Flughafen schien alles noch ruhig zu sein. "Die Menschen haben nicht gedacht, dass ein Angriff stattfinden würde. Irgendwie haben alle gedacht, dass das nicht möglich ist, dass die Russen angreifen würden." Woher die Menschen diese Hoffnung nahmen, kann sich Olga Kusewytsch, die seit 18 Jahren in Deutschland lebt, jetzt nicht mehr erklären.

Familie nahe der weißrussischen Grenze

Ihre eigene Hoffnung ist der Sorge um ihre Familie gewichen. Olga Kusewytschs Schwester lebt im Süden der Ukraine, etwa 200 Kilometer von der Grenze zu Weißrussland entfernt. "Heute früh um 5 Uhr hat sie mich angerufen und gesagt, dass sie bombardiert werden." Olga Kusewytsch hat ihre Schwester angefleht, sich und ihre Familie in Sicherheit zu bringen. "Zuerst hat sie nein gesagt, aber heute Vormittag hat sie gesagt, dass sie wahrscheinlich fliehen werden."

Die Sorge ihrer Freundin ließ sie ins Flugzeug steigen

Olga Kusewytsch wäre selbst jetzt wohl nicht in Deutschland, wenn sie nicht auf die Sorgen ihrer Freundin gehört hätte. Dagmar Everding ist Vorsitzende des Kemptener Vereins Ostwind, der sich eigentlich um ökologische Projekte in der Ukraine kümmert. Sie hat Olga Kusewytsch eindringlich gebeten, die Ukraine so schnell wie möglich zu verlassen – denn eigentlich war ihr Rückflug erst für Sonntag geplant.

"Das geht einem nicht aus dem Kopf. Ich schaue immer wieder im Internet, wie ist die aktuelle Lage, versuche mir irgendwie ein Bild zu machen. Und es zeichnete sich ja schon ab, dass irgendwie ein Drama kommen kann. Deswegen habe ich immer versucht, Olga zu erreichen." Die Sorge ihrer Freundin hat Olg Kusewytsch wahrscheinlich gerettet – nun hoffen beide Frauen, dass auch Olgas Familie fliehen kann.