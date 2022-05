"Unsinn": Kreml dementiert bevorstehende Generalmobilmachung

In der Ukraine, Deutschland und den USA wächst die Sorge vor einer russischen Generalmobilmachung. Diese würde es dem Land ermöglichen, hunderttausende Reservisten einzuziehen und in die Kriegsgebiete in der Ukraine zu schicken. Der Kreml dementiert etwaige Pläne.

Kreml nennt Vermutungen "Unsinn"

Eine nationale Mobilmachung hätte nicht nur eine militärisch große, sondern auch eine historisch-symbolische Bedeutung: Im Zweiten Weltkrieg hatte die damalige Sowjetunion 1941 Soldaten quasi direkt von einer Militärparade an die Front geschickt. In einen Krieg, den die Rote Armee schließlich 1945 zusammen mit den anderen Alliierten für sich entschied.

Nächsten Montag erinnert Russland - wie jedes Jahr am 9. Mai - an den Sieg über Hitler-Deutschland. Der "Tag des Sieges", der auch in anderen Ländern am 8. oder 9. Mai begangen wird, ist einer der wichtigsten Feiertage im Jahr. Präsident Wladimir Putin wird eine Rede halten. Es ist zu erwarten, dass er sich auch zum Krieg in der Ukraine äußern wird.

In diesem Zusammenhang könnte er der Ukraine offiziell den Krieg erklären und eine Generalmobilmachung bekanntgeben. Sein Sprecher hat nun vorab solche Vermutungen zurückgewiesen. Da gebe es keine Chance, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow, und fügte hinzu: "Das ist Unsinn."

Kiesewetter in Sorge

In einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" hatte zuvor der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter vor einer russischen Generalmobilmachung gewarnt. Diese könnte womöglich am 9. Mai verkündet werden.

Sollte Putin dies tun, gelte in Russland das Kriegsrecht im eigenen Land - und die Armee könne 900.000 Reservisten einberufen, warnt Kiesewetter. Wenn es dazu käme, wäre dies eine "ungeheure Eskalation" des Krieges. Denkbar ist auch die Möglichkeit einer Teilmobilmachung. Davon wären nur einzelne Regionen des Landes betroffen.

Ukraine besorgt über Ausweitung russischer Angriffe

Auch in der Ukraine ist man besorgt. Der Chef der ukrainischen Militäraufklärung, Kyrylo Budanow, sprach von russischen Vorbereitungen auf eine offene Mobilisierung von Soldaten und Reservisten. Nachprüfbare Belege dafür gibt es nicht.

Meldungen aus den USA gehen aber in eine ähnliche Richtung: Der US-Sender CNN beruft sich auf Äußerungen des Sprechers des US-Außenministeriums, Ned Price. Er sei sich ziemlich sicher sei, dass man im Vorfeld des 9. Mai mehr aus Moskau hören werde. Es wäre eine große Ironie, wenn Moskau den Tag des Sieges nutzen würde, um einen Krieg zu erklären, so Price. Bisher spricht Russland offiziell nur von einer "Spezial-Operation" in der Ukraine. Der Angriffskrieg läuft aus russischer Sicht weitaus schlechter als von vielen Beobachtern und wohl auch vom Kreml selbst erwartet - die Ukraine leistet weiterhin erbittert Widerstand.

Wie wahrscheinlich ist eine Generalmobilmachung?

Ein russischer Investigativjournalist der Gruppe "Conflict Intelligence Team" mit dem Pseudonym Ruslan Lewijew glaubt nicht an einen solch drastischen Schritt. Allerdings wollte er ihn in einem Interview auch nicht ausschließen. Es wäre eine Abbild der Parade vom 7. November 1941, so der Journalist. Damals ging es für viele Einsatzkräfte von der Parade direkt an die Front. In diesem Sinn wäre es sehr symbolisch, so Leijiew im Gespräch mit dem russischen Blogger Michael Naki.

Die Programmleiterin im Bereich Internationale Politik der Körber-Stiftung mit Fokus auf Russland/Osteuropa, Liana Fix, sieht in einer etwaigen Mobilmachung aber auch ein großes Risiko für die russische Politik. Dieser Krieg werde von russischer Seite dargestellt als etwas, was die normale Bevölkerung in Russland bisher nur über wirtschaftliche Sanktionen betrifft - nicht aber militärisch. Das könnte sich nun ändern. Nun offiziell von einem Krieg zu sprechen, berge deshalb auch Risiken nach innen, sagte Fix im wöchentlichen BR24-Erklärformat "Possoch klärt".