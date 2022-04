Krieg in der Ukraine: Kardinal Marx kritisiert Kyrill

Ein deutliches Wort der christlichen Kirchen und Gemeinschaften zum Krieg in der Ukraine hat der Münchner Kardinal Reinhard Marx gefordert. In seiner bereits heute veröffentlichten Predigt zum morgigen Karfreitag rief er dazu auf, "mit einer Stimme das Ende der Gewalt" zu fordern.

Predigt an Karfreitag: Scharfe Kritik an Patriarch Kyrill

Scharfe Kritik übt Marx am russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill ohne ihn direkt beim Namen zu nennen. Es sei "eine Perversion, dass auch Christen im Zeichen des Kreuzes Gewalt ausgeübt haben, dass im jetzigen Krieg getaufte Christen andere Christen umbringen und dafür noch durch Führer der Kirche Unterstützung erfahren", schreibt der Erzbischof von München und Freising.

Kyrill hatte in mehreren Predigten den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine gutgeheißen und so demonstrativ den Kurs von Präsident Wladimir Putin unterstützt.

Marx: Symbol des Kreuzes eine Verpflichtung gegen Gewalt

Marx unterstrich, dass Systeme sowie politische Herrschaften, die auf Gewalt aufgebaut seien, niemals christlich legitimiert werden könnten. Auch wenn die Kirche, das Volk Gottes, verstrickt bleibe "in die Welt und ihre Kriege und Auseinandersetzungen", so müsse sie doch "im Kern ein Ort der Gewaltlosigkeit und der überwundenen Gewalt sein".

Sie müsse "das Zeichen des Kreuzes allen entgegenhalten, das Zeichen der erlittenen und damit überwundenen Gewalt". In der Liturgie das Kreuz Christi zu verehren, sei "eine Verpflichtung auch zum Engagement gegen jede Form der Gewalt, ob in Worten oder Taten".

Kardinal erschüttert über Krieg in Ukraine

Marx drückt seine Erschütterung darüber aus, dass in Europa, "dem Kontinent, der am meisten vom christlichen Glauben geprägt wurde - so scheint es jedenfalls", ein brutaler Krieg stattfinde und in der Vergangenheit "die schrecklichsten Kriege in der Geschichte überhaupt" stattgefunden hätten.

Bis in die Gegenwart hinein beruhe allzu oft "der Aufbau von Macht, Herrschaft und auch großer Zivilisationen auf dem Fundament der Gewalt, der Ausbeutung, der Unterwerfung". Gerade in diesen Wochen sei wieder sichtbar, "wie sehr Gewalt als Instrument des Aufbaus von Herrschaft brutal eingesetzt wird", so der Kardinal.

(Mit Material von KNA)