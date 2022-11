Ukraine-Krieg: Ist Russland noch lange nicht am Ende?

Russland greift zivile und kritische Infrastruktur an

Nach russischen Luftangriffen sind in der Ukraine nach Angaben der Regierung mehr als sieben Millionen Haushalte ohne Strom. Das bedeutet, nicht nur die ukrainische Bevölkerung, sondern auch die Soldaten sind im Winter vielerorts ohne Strom, Wärme, Wasser. Ein klarer Nachteil?

"Es besteht natürlich schon ein gewisser Druck auf das nationale Energiesystem der Ukraine", erklärt Militärökonom Keupp, aber "ich glaube nicht, dass der Widerstandswille der Ukrainer, den wir seit Februar gesehen haben, an solchen Dingen zerbrechen wird." Dabei verweist der Militärexperte auch auf Hilfslieferungen aus dem Westen.

Wie fest sitzt Putin noch im Sattel?

Ob Russland zum jetzigen Zeitpunkt noch lange nicht am Ende ist, hängt auch davon ab, wie fest Putin trotz der Niederlage in Cherson im Sattel sitzt. Russische Hardliner, Demagogen, Militärblogger haben auf Telegram den russischen Präsidenten in einer bislang wenig gekannten Vehemenz kritisiert.

"Man darf den Einfluss dieser rechtsnationalistischen Kräfte, auch dieser Militärblogger, nicht überschätzen. Aber man darf ihn auch nicht unterschätzen", analysiert Russland-Experte Mangott. Die Erwartung sei gewesen, dass die russischen Truppen Cherson wie einst Stalingrad hätten verteidigen sollen. "Die Kritik ist groß." Zumal Cherson für Putin eine große Bedeutung hatte, nicht aufgegeben werden durfte. Cherson, das Tor zum Süden der Ukraine, ein Schutzwall für die Halbinsel Krim.

Putin hält Niederlagen von sich fern

Bezeichnend also, dass nicht Putin den Rückzug im russischen Staatsfernsehen verkündet hat, sondern sein Verteidigungsminister Schoigu und der Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte Shurowikin.

Beide hätten jedoch nicht gegen Putins Willen gehandelt, erklärt Mangott, sondern mit seiner Zustimmung. "Aber Putin wollte es eben nicht verkünden, hatte er doch vor wenigen Wochen – als Russland die Annexion dieser Gebiete versucht hat – behauptet, dieses russische Territorium werde mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigt. Und man hat jetzt gesehen, es ist einfach nicht wahr."

Russland international allein auf weiter Flur?

Die Frage, ob Russland noch länger durchhält als bisweilen angenommen, hängt auch immer damit zusammen, wie viel Verbündete Putin noch hat. Gerade China wurde in der Vergangenheit immer als großer Player im Hintergrund gesehen. Doch der G20-Gipfel auf Bali scheint eine Zäsur darzustellen. Mit einer überraschend deutlichen Kritik am russischen Angriff auf die Ukraine in einer Abschlusserklärung ist der G20-Gipfel zu Ende gegangen. Die Rede ist von "unermesslichem Leid".

Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik an der Universität Köln, hält es für bemerkenswert, dass "weder China noch Indien noch die Türkei, Saudi-Arabien, Südafrika oder Brasilien, die alle nicht ganz auf Distanz zu Russland gegangen sind, jetzt überhaupt keinen Finger mehr krümmen, um eine Verurteilung Russlands aus dem Abschluss-Kommuniqué fernzuhalten." China würde sich zwar nicht von Russland lossagen, aber nur, weil es Russland weiter ausnutze.

"China benutzt Russland weiterhin als Tankstelle mit Backshop. Man bekommt Energie und Getreide." Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik und Außenpolitik

Dieser G20-Gipfel zeige: Es werde immer einsamer um Putin.

Putin: Schlechter Stratege, gewiefter Taktiker

Der Krieg in der Ukraine ist noch nicht vorbei, tatsächlich wird er aktuell heftiger denn je geführt. Ob Putin das Blatt jedoch wenden kann, das sieht Professor Jäger nicht: "Putin ist ein ganz schlechter Stratege, sonst hätte er diesen Krieg nie begonnen, weil er Russland aus einer strategisch sehr vorteilhaften Lage in eine Katastrophe geführt hat."

Putin sei jedoch ein gewiefter Taktiker. Jemand, der Situationen auszunutzen wisse und durchhalten könne, bis sich Situationen wieder änderten. "Deswegen wird der Krieg auch noch lange dauern können."