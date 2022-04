FDP fordert mehr Waffenlieferungen an die Ukraine

Deutschland muss die Ukraine im Krieg gegen Russland weiter militärisch stärken – das forderte der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr im BR24 Interview der Woche. Er könne sich vorstellen, noch mehr Waffen und Kriegsgerät an die Ukraine zu liefern als bisher vereinbart. Die Bundesregierung solle bei den Lieferungen aus Deutschland den eingeschlagenen Weg weitergehen, damit die Ukrainer ihr Land verteidigen können.

Kein sofortiges Öl- und Gasembargo

Zugleich hält der FDP-Politiker es für notwendig, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland mittelfristig abzubrechen. Ein sofortiges Öl- und Gasembargo lehne er jedoch aufgrund der wirtschaftlichen Risiken für Deutschland ab, so Dürr.

Mit China nicht dieselben Fehler wiederholen

Der FDP-Fraktionsvorsitzende machte sich für eine Neuordnung der wirtschaftlichen Verbindungen Deutschlands stark und mahnte mehr Unabhängigkeit auch gegenüber China an. In der Vergangenheit seien Menschenrechtsverletzungen zugunsten wirtschaftlicher Vorteile zu sehr ausgeblendet worden. Deutschland müsse in China jetzt genauer hinschauen, anders als bei Russland in den letzten Jahren. Es könne nicht nur um Wirtschaft gehen.

Dürr plädierte für mehr Freihandelsbeziehungen zu westlichen Ländern und dafür, Geschäfte beispielsweise mit den USA und Kanada auszubauen. Das stärke die deutsche Position gegenüber China, sagte Dürr im Interview der Woche von BR24.