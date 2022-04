Ukraine-Krieg: Ein Schlachtfeld für Extremisten?

Der Ukraine-Krieg ist längst in rechtsextremen Foren im Messenger-Dienst Telegram angekommen. Hier wird gehetzt gegen Afrikaner, die in Deutschland willkommen seien, "weiße Ukrainer" dagegen nicht.

In offenen Chats wie diesen wird ganz offensiv dafür geworben, in die Ukraine zum Kämpfen zu reisen. Deutsche Neonazis sympathisieren meist mit der Ukraine und begründen den Auftrag mit dem Slogan: "Europa verteidigen." Transporte werden über die polnische Grenze angeboten. Als weiterer Sammelpunkt der potentiellen Kämpfer aus dem rechtsextremen Lager gilt Lemberg. "Ich möchte den ukrainischen Gruppen beistehen", heißt es in einem entsprechenden rechtsextremen Chat, den jemand offenbar aus München gepostet zu haben scheint.

Es gehe um den Kampf gegen den Neobolschewismus, sagt ein deutschsprachiger Mann, der sich scheinbar in der Ukraine aufhält, in einem Telegram-Video. Und weiter meint er: "Ich sehe den Krieg hier als ultimative Chance für uns Nationalisten endlich mal was zu reißen."

Rechtsextremisten auch aus Bayern

Das Bundeskriminalamt (BKA) bestätigt BR24 auf Nachfrage, dass bundesweit mehrere Personen mit rechtsextremistischem Hintergrund in die Ukraine ausgereist seien. Das BKA spricht hier allerdings von einer Zahl im niedrigen zweistelligen Bereich. Ob die Betroffenen an Kampfhandlungen teilnehmen, kann die Sicherheitsbehörde derzeit nicht bestätigen. Nur so viel: "Bislang wurde überwiegend dazu aufgerufen, die Kampfhandlungen auf ukrainischer Seite zu unterstützen."

Ähnlich äußert sich der Bayerische Verfassungsschutz. Einige Rechtsextremisten sollen demnach den Freistaat Richtung Ukraine bereits verlassen haben. Ob noch weitere folgen werden, bleibt offen: "Der Bayerische Verfassungsschutz stellt fest, dass der russische Angriffskrieg auch in der bayerischen, rechtsextremistischen Szene thematisiert und diskutiert wird. Deshalb können, gerade für diejenigen Rechtsextremisten, die sich mit der Ukraine verbunden fühlen, Ausreiseabsichten nicht ausgeschlossen werden."