"Inakzeptable Forderungen": Russland-Ukraine-Gespräche beendet

Bei den Gesprächen zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands hat die Delegation aus Moskau ukrainischen Angaben zufolge inakzeptable Forderungen gestellt, die zuvor nicht zur Debatte standen. Dazu gehöre die Bedingung für eine umfassende Waffenruhe, dass die Regierung in Kiew ihre Truppen aus großen Teilen des von ihr kontrollierten ukrainischen Territoriums abziehe, teilte ein Mitglied der ukrainischen Delegation der Nachrichtenagentur AP in Istanbul mit.

Gespräche offenbar weitestgehend ergebnislos beendet

Der russischen Seite gehe es darum, "vorsätzlich Indiskutables auf den Tisch zu werfen, um dann ohne Ergebnisse aus dem heutigen Treffen gehen zu können". Die ukrainische Delegation habe hingegen betont, dass sie auch weiterhin nach echten Fortschritten strebe - eine sofortige Feuerpause und ein Pfad hin zu substanzieller Diplomatie, "so wie es die USA, die europäischen Partner und andere Länder vorgeschlagen haben". Von russischer Seite habe es keine unmittelbare Reaktion.

Die ersten direkten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine seit über drei Jahren dauerten nicht einmal zwei Stunden und brachten offenbar keine Fortschritte zur Überbrückung der Differenzen zwischen beiden Seiten. Allerdings verständigten sich beide Länder laut dem ukrainischen Verteidigungsminister Rustem Umerow auf einen Austausch von jeweils 1.000 Kriegsgefangenen.

Ein hochrangiger ukrainischer Regierungsvertreter nannte es jedoch "möglich", dass es eine zweite Gesprächsrunde mit den Russen noch am Freitag geben könnte. Bislang sei aber kein weiteres Treffen geplant, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. "Wenn sie (die Russen) andere Anweisungen aus Moskau erhalten, dann ist es möglich, dass heute etwas passiert", sagte der Regierungsmitarbeiter.

Treffen zu Ukraine-Krieg ohne Putin, Selenskyj und Trump

Der türkische Außenminister Hakan Fidan hatte das Treffen mit einer Rede eröffnet, die das türkische Außenministerium per Video übertrug. Fidan forderte einen zügigen Waffenstillstand und unterstrich damit eine zentrale Forderung der Ukrainer. Gegen die Anwesenheit von US-Diplomaten bei dem Treffen hatte sich im Vorfeld dem Vernehmen nach bereits die russische Delegation ausgesprochen.

Der Auftakt der Gespräche war eigentlich für den gestrigen Donnerstag erwartet worden. Doch den ganzen Tag über hatte es eine Hängepartie gegeben, ob das noch klappt. Trotz türkischer Vermittlung kamen beide Seiten zunächst nicht zusammen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte direkte Gespräche in Istanbul ab Donnerstag selbst vorgeschlagen – als Antwort auf die Forderung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach einer bedingungslosen Waffenruhe. Putin hatte sein Vorhaben auch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan besprochen, der seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als drei Jahren ein für beide Seiten wichtiger Vermittler ist.

Putin sagte aber keine persönliche Teilnahme zu und auch US-Präsident Trump sagte ab - im Anschluss tat dies auch der ukrainische Präsident Selenskyj, der die russische Delegation als zweitklassig bezeichnete. Chefunterhändler der russischen Delegation ist Wladimir Medinski. Der Berater von Putin und ehemalige Kulturminister gilt politisch eher als Leichtgewicht in Moskau, war allerdings auch an den Verhandlungen 2022 kurz nach Kriegsbeginn beteiligt. Diese fanden ebenfalls in Istanbul statt, führten aber nicht zu einem Friedensabkommen.

Trump: "Passiert nichts, bis Putin und ich zusammenkommen"

US-Außenminister Marco Rubio und Trumps Ukraine-Beauftragter Keith Kellogg waren ebenfalls in Istanbul und führten am Freitag separate diplomatische Gespräche. Trump erklärte zum Abschluss seiner Reise durch die Golf-Staaten, er werde nach Washington zurückkehren. Er wolle sich mit Putin treffen, "sobald wir es einrichten können", fügte Trump hinzu.

Mit Blick auf die russisch-ukrainischen Gespräche in Istanbul erklärte der US-Präsident: "Schauen wir, was mit Russland und der Ukraine passiert." Ohne ein Treffen zwischen ihm und Putin werde es wohl aber keine Fortschritte geben.

Russland drohen unterdessen weitere Sanktionen aus der EU, nachdem der Kreml eine Forderung nach einer 30-tägigen Waffenruhe hatte verstreichen lassen. Putin hatte der Forderung die Gesprächsangebote in Istanbul entgegengesetzt. Ein neues Sanktionspaket der EU stellte Bundeskanzler Friedrich Merz für kommende Woche in Aussicht.

Merz sieht "erstes positives Signal"

Merz wertete die ersten direkten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine seit 2022 als "ein sehr kleines, aber erstes positives Signal". "Wir müssen in dieser Hinsicht mehr tun, vor allem im Bereich der diplomatischen Bemühungen, aber wir müssen auch sehr deutlich in unserer militärischen Unterstützung für dieses Land sein", sagte der CDU-Politiker bei einem Gipfeltreffen europäischer Staats- und Regierungschefs in Albanien.

"Es darf keinen Zweifel daran geben, dass wir bereit sind, unsere Unterstützung fortzusetzen." Merz äußerte sich, bevor öffentlich Informationen zum Verlauf der Gespräche in Istanbul bekannt wurden.

Mit Informationen von dpa, AP, AFP