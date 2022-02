Ukraine-Krieg - Die Begriffe: NATO-Ostflanke bis Artikel 4

NATO-Artikel 4

Nach Artikel 4 des Nordatlantikvertrages können sich die NATO-Staaten beraten, wenn sich ein Mitgliedsland bedroht fühlt. Im Rahmen der Beratungen wird erwogen, ob eine tatsächliche Bedrohung besteht und wie dieser begegnet werden kann. Aus Artikel 4 ergibt sich keine Pflicht zu handeln. Im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine fühlen sich Litauen und weitere Länder bedroht. Sie haben Beratungen nach Artikel 4 gefordert. Derartige Beratungen gab es mehrfach in der Geschichte der NATO.

NATO-Verteidigungspläne

Die NATO spricht in diesem Zusammenhang unter anderem von der schnellen Eingreiftruppe (NRF: NATO Response Force). Diese soll binnen bestimmter Fristen einsatzfähig und innerhalb der Mitgliedsländer verlegbar sein. Sie umfasst aktuell 50.000 Soldaten. Verschiedene NATO-Länder sind daran mit Truppenkontingenten beteiligt. Deutschland stellt aktuell mehr als 16.000 Soldaten.

Zur schnellen Eingreiftruppe gehören Einheiten, die nochmals kürzere Alarmierungsfristen haben. Sie sind zusammengefasst in der "Very High Readiness Joint Task Force". Sie umfasst rund 10.000 Soldaten.

Grundsätzlich ist Deutschland eine wichtige Drehscheibe für Truppenbewegungen der NATO in Europa. Das liegt unter anderem an US-Stützpunkten wie dem Militärflughafen Rammstein in Rheinland-Pfalz.

Über den Einsatz der schnellen Eingreiftruppe entscheidet der Nordatlantikrat – also die höchste politische Instanz der NATO.

NATO-Ostflanke

Der Begriff hat einen militärischen Hintergrund. Er stammt aus dem Sprachgebrauch der NATO-Armeen. Wenn von der NATO-Ostflanke die Rede ist, ist die östliche Grenze des Bündnisses gemeint.

Seit der Annexion der Krim durch Russland wird der Begriff verstärkt genutzt. Vor allem, weil die NATO seit 2014 ihre Pläne zur Bündnisverteidigung verändert hat und in diesem Zusammenhang häufig von einer "Stärkung der Ostflanke" spricht. Gemeint ist damit unter anderem die Militärmission "Enhanced Forward Presence", an der auch die deutsche Bundeswehr beteiligt ist.

Im Rahmen der Mission wurden NATO-Kampftruppen in die baltischen Staaten (Estland, Litauen, Lettland) sowie nach Polen verlegt. Sie sollen mit den Armeen der NATO-Partner üben und deren Soldaten ausbilden. Die Kampftruppen rotieren. Eine permanente Stationierung wäre aufgrund der Abkommen zwischen der NATO und Russland nicht zulässig.

NATO-Osterweiterung

Unter dem Begriff "NATO-Osterweiterung" werden die NATO-Beitritte aller Staaten verstanden, die zuvor dem Warschauer Pakt angehört haben. Der Warschauer Pakt war ein militärischer Beistandspakt unter Führung der Sowjetunion. Im Kalten Krieg standen sich die NATO und der Warschauer Pakt als militärische Bündnisse gegenüber.

Die NATO argumentiert heute, jedes Land könne selbst entscheiden, wem es sich anschließt. Von der russischen Regierung unter Wladimir Putin aber wird die Osterweiterung kritisch gesehen. Aus ihrer Sicht ist die transatlantische Militärallianz bis an die Grenzen Russlands vorgerückt.

Die Osterweiterung begann in den Neunzigerjahren. Unter anderem bekundeten Ungarn und Polen früh Interesse an einer Aufnahme in die NATO. Ab 1994 unterhielt die NATO militärische Beziehungen mit interessierten Staaten im Osten. Die russische Regierung sah etwaige NATO-Beitritte ehemaliger Paktstaaten bereits damals kritisch.

Auf Basis der NATO-Russland-Grundakte kam es schließlich zu ersten Beitritten: 1999 wurden Polen, Ungarn und Tschechien NATO-Mitglieder. Zwischen 2004 und 2009 folgten Bulgarien, Estland, Litauen, Rumänien, Slowenien, die Slowakei sowie Albanien und Kroatien. Insbesondere die baltischen Staaten drängten auf eine Mitgliedschaft. 2017 kamen Montenegro und zuletzt 2020 Nord-Mazedonien dazu.

NATO-Russland-Grundakte

Die NATO-Russland Grundakte ist das entscheidende Dokument, mit Hilfe dessen die Beziehungen zwischen dem Bündnis und Russland geregelt werden sollen. Es ist eine Absichtserklärung. Darin ist unter anderem festgelegt, dass NATO-Streitkräfte nicht dauerhaft in den östlichen Mitgliedsstaaten stationiert werden. Ferner ist vermerkt, dass es einen Austausch zwischen Russland und der NATO gibt, wofür verschiedene Kommunikationswege und Foren eingerichtet wurden.