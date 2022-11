Ukraine-Krieg: Das Ende Putins? Possoch klärt!

Oppositionspolitiker: Putin wäre machtlos gegen Staatsapparat-Streik

Würde der Staatsapparat Russlands etwa einen Putsch unterstützen, könnte der Kreml-Chef sich nicht dagegen wehren, schätzt der Oppositionelle Leonid Wolkow:

"Weil alle Menschen um Putin herum, sind überhaupt nicht zufrieden mit dem, was jetzt in Russland und in der Ukraine angeht. Putin hat nicht nur den Krieg angefangen, Putin hat auch ihren ganzen Lifestyle zerstört. Sie können nicht mehr nach Courchevel Ski fahren, können nicht mehr nach London fliegen, können nicht mehr seine Kinder in die Schweiz senden und so weiter und so weiter. Und die fragen jetzt sich alle: wieso eigentlich?" Leonid Wolkow, Oppositionspolitiker im Exil

Wolkow glaubt, das sei eines der möglichen und wahrscheinlichen Szenarien für die nähere Zukunft.

Welches Russland bleibt nach Putin zurück?

Doch was passiert, wenn Putin – auf welchem Weg auch immer – Amt und Macht verliert? Schließlich sind große Teile des Systems Russlands auf den Kreml-Chef zentriert, Vertraute und Bekannte besitzen wesentliche Unternehmen und leiten beispielsweise Öl-, Gas, Metall, Medien und Transport-Gesellschaften. Putin persönlich sei die einzige Garantie, dass die Positionen und die Macht der Inhaber bislang nicht hinterfragt würden, sagt der russische Autor Dmitry Glukhovsky.

"Aber sobald er weg ist, werden alle diese Inhaber nur zu den formellen Inhabern. Und sie werden nicht fähig sein, diese unglaublichen Reichtümer zu schützen und zu verteidigen. Dann werden wahrscheinlich andere kommen, die einen einfachen Zugang zu Gewalt haben werden. Und ich erwarte – so in kommenden Jahren, wenn Putin weg ist – einen furchtbaren Krieg um das Erbe." Dmitry Glukhovsky, Russischer Autor im Exil

Würde dieses Szenario eintreten, könnten solche bürgerkriegsähnlichen Umstände wiederum im System Putin radikalisierten Persönlichkeiten wie Dmitri Medwedew, Ramsan Kadyrow oder dem derzeitigen Außenminister Sergei Lawrow zur Macht verhelfen. Putins Abkehr vom Westen macht Russland zunehmend Abhängig von der Volksrepublik China, die – trotz des Krieges in der Ukraine – weiterhin wirtschaftliche Beziehungen zu Russland unterhält. Instabile Zustände in Russland und diese Abhängigkeit könnten begünstigen, dass China – ähnlich wie Putin in der Ukraine – territoriale Annexionen vornehmen könnte, fürchtet Glukhovsky.

Gibt es eine Chance auf Demokratie in Russland?

Die Osteuropaexpertin Susanne Schattenberg vermutet, dass es auch eine Option auf einen guten Ausgang gibt: "Wenn man in die Geschichte guckt, ist es eigentlich erstaunlich, wie stark sich Personen ändern, wenn der Diktator erst mal weg ist oder tot ist."

Das Phänomen habe man laut der Professorin für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas bereits 1953 nach Stalins Tod gesehen, "dass in dem Moment, wo der Diktator weg ist oder das System zusammenfällt, auch die Menschen sich plötzlich selber erschrecken, erstaunen darüber, was für sie am Vortag noch normal und selbstverständlich war. Und dass sich sehr viel eben in dem Moment, wo dieser Bann bricht, zum Guten auch ändern könnte."

Im Verlauf und Ausgang des Ukraine-Kriegs entscheidet sich derzeit nicht nur die Zukunft der Ukraine, sondern auch jene von Putin und in der Konsequenz auch von Russland: Spätestens in einer Ära nach Putin kommen auf das Putin-zentrierte System Russlands und somit auf die Bürger Russlands viele Unsicherheiten zu, ist sich die Expertin sicher.