Ukraine-Krieg: Chinas Medien übernehmen russische Propaganda

Spitzenreiter in Sachen Meinungsfreiheit sind Norwegen, Dänemark und Schweden. Schlusslicht ist Nordkorea. In der Rangliste von Reporter ohne Grenzen befindet sich Russland auf Platz 155 und China auf Platz 176 der 181 gelisteten Staaten. Wie in China über den Ukraine-Krieg berichtet wird, beleuchtet das BR24 Thema des Tages.

Freie Berichterstattung gibt es in China nicht

Unabhängige Zeitungen, Sender und Online-Portale, die frei berichten können, existieren in in der Volksrepublik China nicht. Auch das Internet wird von staatlichen Behörden stark zensiert. Regierungskritische Inhalte werden gelöscht. Kritische Autorinnen und Autoren werden oft blockiert, und sie müssen mit teils heftigen Konsequenzen rechnen, berichtet Peking-Korrespondent Benjamin Eyssel. So sitzt zum Beispiel Videobloggerin Zhang Zhan seit zwei Jahren in Haft, weil sie in Wuhan kritisch über das Krisenmanagement der Behörden berichtet hatte.

Russische Staatspropaganda in chinesischen Medien

Auch die Berichterstattung über den russischen Angriffskrieg wird streng zensiert. Stattdessen werde die Staatspropaganda von Chinas strategischem Partner Russland weitgehend übernommen, sagt Cedric Alviani. Er ist bei "Reporter ohne Grenzen" für Ostasien zuständig. "Wenn wir in China den Fernseher anschalten, sehen wir Ukraine-Berichterstattung, die systematisch Partei ergreift. Die chinesischen Staatsmedien verwenden bewusst das Narrativ der Kreml-Propaganda. So übernehmen sie irreführende Formulierungen, nennen den Krieg eine Spezialoperation oder sprechen einfach nur von einer Krise. Und Sie sagen, dass die Nato und die USA für den Krieg verantwortlich sind."

Blogger, Journalisten und Bürger-Reporter in Haft

Derzeit sitzen mehr als 120 Journalistinnen und Journalisten oder Menschen, welche die Pressefreiheit verteidigt haben, im Gefängnis. Auch für ausländische Journalistinnen und Journalisten werde das Arbeiten in China zunehmend schwerer. Zwar seien sie nicht direkt der staatlichen Zensur ausgesetzt, würden aber häufig an ihrer Arbeit gehindert, verfolgt und überwacht. "Gesprächspartner werden von der Polizei behelligt oder bedroht, wenn sich überhaupt noch jemand traut, mit ausländischen Medien zu sprechen", so Korrespondent Benjamin Eyssel.