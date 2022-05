CDU-Außenpolitiker befürchtet Generalmobilmachung in Russland

In einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" hat der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter vor einer russischen Generalmobilmachung gewarnt. Diese könnte womöglich am 9. Mai verkündet werden, einem wichtigen Datum in Russland.

Militärparade in Russland am 9. Mai

Am 9. Mai wird in Moskau jährlich mit einer Militärparade an den Sieg Russlands über Hitler-Deutschland 1945 erinnert. Dabei hält auch der russische Präsident Wladimir Putin eine mit Spannung erwartete Rede. Es ist zu erwarten, dass sich Putin hier auch zum Krieg in der Ukraine äußern wird. In diesem Zusammenhang könnte er eine Generalmobilmachung bekanntgeben.

Dann gelte in Russland das Kriegsrecht im eigenen Land, und die Armee könne 900.000 Reservisten einberufen, warnt der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter. Wenn es dazu käme, wäre dies eine ungeheure Eskalation des Krieges. Bisher hat Russland betont, keine Generalmobilmachung zu planen. Aber es besteht auch die Möglichkeit einer Teilmobilmachung. Da wären dann nur einzelne Regionen des Landes davon betroffen.

Ukraine besorgt über Ausweitung russischer Angriffe

In der Ukraine ist man besorgt. Der Chef der ukrainischen Militäraufklärung, Kyrylo Budanow, sprach von russischen Vorbereitungen auf eine offene Mobilisierung von Soldaten und Reservisten. Nachprüfbare Belege dafür gibt es allerdings nicht.

Bisher spricht Russland offiziell nur von einer "Spezial-Operation" in der Ukraine. Der US-Sender CNN beruft sich auf Äußerungen des Sprechers des US-Außenministeriums, Ned Price, der sich ziemlich sicher sei, dass man im Vorfeld des 9. Mai mehr aus Moskau hören werde. Es wäre eine große Ironie, wenn Moskau den Tag des Sieges nutzen würde, um einen Krieg zu erklären, so Price.