Ukraine-Krieg: Angst vor Fake-News und Cyberkrieg

Am Wochenende hat ein Fake-Video aus Nordrhein-Westfalen hohe Wellen geschlagen. Darin wird behauptet, ein Jugendlicher sei von einer Gruppe Ukrainer in Euskirchen zu Tode geprügelt worden. Die Bonner Polizei warnte vor dem Video. Wie präsent derartige Fake-News in Deutschland sind, zeigt die Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom. 56 Prozent der Befragten sind demnach – häufig oder gelegentlich – mit Fake-News in Kontakt gekommen, als sie nach Informationen über den Ukraine-Krieg gesucht haben.

Viele machen sich Sorgen über Falschinformationen in den Sozialen Medien über den Krieg. Als Konsequenz wünschen sich 85 Prozent, dass schon in der Schule unterrichtet werden sollte, wie man Fake-News erkennt und damit umgeht. Für die Umfrage hat Bitkom im März mehr als 1000 Menschen ab 16 Jahren telefonisch befragt.

Großes Vertrauen in Radio und Fernsehen

Eine Zahl hat Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder dabei überrascht, und zwar positiv: bereits 28 Prozent der Befragten überprüft fragwürdige Informationen im Netz mit Faktencheck-Angeboten, wie sie auch BR24 anbietet. In der Rubrik Faktenfuchs gibt BR24 in diesem Artikel Tipps, wie Leser Bilder und Quellen zum Ukraine-Krieg richtig einordnen können.

Webseiten von Behörden und Ministerien spielen als Informationsquelle für die Deutschen kaum eine Rolle. Nur fünf Prozent informieren sich dort über den Krieg in der Ukraine. "Das sollte die Behörden nachdenklich machen", bewertet Rohleder das Ergebnis. Dem gegenüber ist das Vertrauen in Radio und Fernsehen sehr groß. 98 Prozent der Befragten nutzen die dortigen Informationen.

Nur wenige ergreifen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen

Neben Fake-News sorgen sich die Deutschen vor allem um einen möglichen Cyberkrieg. Drei Viertel der Befragten habe davor Angst. Bernhard Rohleder vom Branchenverband Bitkom fordert deshalb, Deutschland müsse sowohl bei der kritischen Infrastruktur als auch bei PCs und Smartphones in den Haushalten widerstandsfähiger gegenüber Angriffen von außen werden.

Zwar machen sich viele Menschen sorgen um die Sicherheit ihrer Daten – 81 Prozent halten ihre persönlichen Daten im Netz für nicht sicher. Ihre Vorkehrungen dagegen verstärken aber nur wenige. 33 Prozent ergreifen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, um ihre Smartphones und PCs zu schützen. Sie sind zum Beispiel vorsichtiger beim Surfen im Netz oder machen zusätzliche externe Backups ihrer Daten.

Bitkom-Geschäftsführer: "Brauchen große Grundskepsis im Netz"

Bitkom-Hauptgeschäftsführer Rohleder rät, nur E-Mails aus vertrauenswürdigen Quellen zu öffnen und bei Mails aus unbekannter Quelle keine Anhänge, Anlagen und Links anzuklicken. "Außerdem sollte man auch bei SMS, Kurznachrichten und Anrufen vorsichtig sein", sagt Rohleder.

Die Praxis des Social Engineering spiele eine wichtige Rolle bei Cyberattacken, erklärt Rohleder. Da verlangt angeblich der Chef Passwörter oder ein IT-Dienstleister ruft an, weil angeblich gerade große Aktualisierungen laufen. "Wir müssen sehr breit aufmerksam sein. Auch mit einer großen Grundskepsis im Netz und in unserer Telefonie-Praxis", betont der Bitkom-Geschäftsführer.

Umfrage: Bundeswehr schlecht gegen Cyberkrieg ausgestattet

Über die eigene Sicherheit hinaus, sehen viele der Befragten die Bundeswehr im Falle eines Cyberkriegs nicht gut ausgestattet, nämlich 87 Prozent. Viele wünschen sich eine gezielte Vorbereitung, zum Beispiel indem Deutschland zusätzliche Wirtschaftssanktionen bereithält. Außerdem soll Deutschland nach Ansicht von 72 Prozent der Befragten mehr in die Sicherheit der kritischen Infrastruktur investieren. Und 65 Prozent wünschen sich, dass ein digitaler Katastrophenschutz aufgebaut wird.