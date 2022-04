Ukraine-Krieg: Alle Welt schaut auf Deutschland

Wie stark soll sich Deutschland im Ukraine-Krieg engagieren? Diese Diskussion wird nicht nur in der Politik heftig geführt, auch in der BR24-Userschaft wird eifrig gestritten, ob beispielsweise die Lieferung von schweren Waffen Deutschland zur Kriegspartei machen würde oder nicht.

Im Zentrum der Debatte steht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Am 27. Februar sprach er im Deutschen Bundestag noch von einer Zeitenwende und stellte 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr in Aussicht. Es gehe jetzt um Landes- und Bündnisverteidigung, die Ukraine könne sich "auf unsere Hilfe verlassen".

Kritiker: Scholz zu zögerlich

Kritiker werfen Scholz vor, zu zögerlich zu agieren. Dabei kommt der Vorwurf nicht nur aus den Reihen der Unionsfraktion, sondern auch von Politikerinnen und Politikern der Ampel-Parteien selbst. So forderte der Grünen-Politiker Hofreiter Scholz zu "deutlich mehr Führung" auf, die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann bemängelte fehlende Tatkraft.

Im Interview mit BR24 attestiert auch Rafael Loss, Experte für Sicherheits- und europäische Außenpolitik bei der Denkfabrik "European Council on Foreign Relations", dem Bundeskanzler fehlende Präsenz. Abgesehen von wenigen Beiträgen, die zwar analytisch sehr gut gewesen seien, aber kaum politische Folgen nach sich gezogen hätten, trete Scholz in der Öffentlichkeit kaum auf und würde sich zum Krieg in der Ukraine nur wenig äußern.

Teltschik: Bundesregierung ziellos

Horst Teltschik, ehemaliger Berater des Altkanzlers Helmut Kohl (CDU) und von 1999 bis 2008 Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, wirft im Interview mit BR24 der Bundesregierung vor, ziellos zu handeln.

Die Öffentlichkeit werde nicht unterrichtet, alle Debatten um das Für und Wider der Lieferung von schweren Waffen seien inhaltslos: "Niemand definiert, worum genau es eigentlich geht, obwohl es mit dem Bundessicherheitsrat ein Gremium gibt, das entscheiden könnte, ob und was geliefert werden kann. Ich verstehe diese Unordnung innerhalb der Koalition nicht."

Ganz abgesehen davon, dass die aktuell noch schlecht ausgestattete Bundeswehr selbst diese schweren Waffen gar nicht zur Verfügung stellen könne.

Scholz bewilligt weitere Milliarde Militärhilfe für Ukraine

Die neue Wendung in dieser Debatte: Bundeskanzler Olaf Scholz will insgesamt zwei Milliarden Euro an weiteren Militärhilfen bereitstellen. Davon sollen deutlich mehr als eine Milliarde Euro an die Ukraine gehen. Mit dem Geld sollen die Ukrainer "die Waffen kaufen, die sie haben wollen".

Das sei für die Bundesregierung der "bequemste Weg", kommentiert Teltschik auf Nachfrage von BR24. Ob dieser Schritt sinnvoll ist oder nicht, lässt der ehemalige Sicherheitskonferenz-Chef offen, gibt allerdings zu bedenken, dass Deutschland dann auf jeden Fall mit der Ukraine festlegen müsse, was genau mit dem Geld finanziert werde.

Wird Deutschland bei zu großen Engagement Kriegspartei?

Die Furcht von einigen BR24-Usern: Wird Deutschland womöglich Kriegspartei, wenn sich die Bundesregierung zu stark engagiert? Der ehemalige militärpolitische Berater von Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich vor einigen Tagen in diese Richtung im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur geäußert.

Brigadegeneral a.D. Erich Vad sagte, dass Lieferungen von schweren Waffen potenziell ein "Weg in den Dritten Weltkrieg" sein könnten. Er sagt, man müssen den Krieg vom Ende her denken, und spricht sich für ein Ende der Kriegsrhetorik und der militärischen Eskalationslogik aus.