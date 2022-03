Ukraine-Krieg: 20-jähriger Münchner will an die Front

Tagelanges Bangen um die Rückkehr des Ehemanns

Doch in diesem Krieg will Sergeij nicht wirklich kämpfen, seine Frau Gabriela fürchtet um sein Leben. Aber Gabriela muss ohne Sergej abreisen, zurück nach Manching. Für Sergej eine schlimme Situation: "Als ich gesehen habe, dass meine Frau weint, habe ich gedacht, mein Herz platzt." Zurück in Deutschland setzt Gabriela alle Hebel in Bewegung, um ihren Mann zurück zu holen. "Für mich war klar, dass er mindestens 30 Tage drübenbleiben muss, so ist das Gesetz", erzählt Gabriela.

Auch Sergej glaubt, dass er kämpfen muss: "Erstens, weil das Gesetz so ist. Zweitens, viele Männer müssen an die Front. Und drittens, von meinem Herzen her. Jeder muss sein eigenes Land verteidigen." Doch als der Bürgermeister von Manching ein offizielles Schreiben aufsetzt, in dem er bestätigt, dass Sergej Hilfslieferungen organsiert und schon seit viele Jahren in Deutschland lebt, darf er nach zehn Tagen das Kriegsgebiet wieder verlassen. Für beide eine große Erleichterung: "Als die SMS kam: 'Ich bin über der Grenze in Ungarn', haben wir gejubelt!"

Hilfstransporte in die Ukraine statt Kämpfen an der Front

Gabriela und Sergej sind wieder zusammen. Aber Sergej muss zurück in die Ukraine. Er hat versprochen, Hilfsgüter aus Deutschland persönlich dort hin zu fahren. Auch auf die Gefahr hin, dass er dann dauerhaft dortbleiben muss. Er hofft, dass es nicht so weit kommt. Sergej hat seine Entscheidung getroffen: Er will nicht kämpfen.

Danylo ringt dagegen mit sich. Er hat lange überlegt, was wichtiger ist: Sein Abitur? Die Hilfe für Flüchtlinge? Oder der Kampf an der Waffe? Seine Familie und Freunde haben ihn vorerst überzeugt: Erst das Abitur machen, dann vielleicht kämpfen. Bis dahin versucht er, Geld zu sammeln für die Ukraine, schreibt Flugblätter mit Spendenaufrufen - und hofft, dass der Krieg schnell zu Ende geht.