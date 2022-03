Ukraine-Krieg: 1,5 Millionen Flüchtlinge in zehn Tagen

Bisher rund 38.000 Flüchtlinge in Deutschland registriert

Seit heute werden Flüchtlinge mit Bussen vom Berliner Hauptbahnhof aus in andere Bundesländer gebracht. Laut der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales werden 13 Bundesländer angesteuert, Bayern und Hamburg seien ausgenommen.

In Deutschland sind laut dem Bundesinnenministerium bislang 37.786 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert worden. Die Zahl ist damit von Samstag bis Sonntag um etwa 10.000 gestiegen. Wie ein Sprecher des Ministeriums sagte, könnte die Zahl der eingereisten Flüchtlinge aber bereits wesentlich höher sein, da keine Grenzkontrollen stattfänden.

Münchner Hauptbahnhof - wichtige Drehscheibe

Hunderte Kriegsflüchtlinge kamen am Wochenende auch in Bayern an. "Die Menschen erhalten Verpflegung und sollen vor allem spüren, dass sie in Sicherheit und willkommen sind!", twitterte das Münchner Rote Kreuz. Auch andere Hilfsorganisationen wie Caritas, die Johanniter, aber auch die Bundespolizei kümmern sich um die Menschen, die teils tagelang unterwegs waren. An Bahnhöfen wie in München oder Rosenheim halfen auch viele Ehrenamtliche bei der Versorgung.

Offenbar ist auch der Münchner Hauptbahnhof eine wichtige Drehscheibe, da es hier genauso wie in Nürnberg eine große ukrainische Community gibt. Die Landeshauptstadt ging einen ungewöhnlichen Weg: Sie stellte in einer Schule nahe dem Hauptbahnhof Schlafplätze für Geflüchtete bereit und schickt die Schülerinnen und Schüler des Luisengymnasiums dafür ab Montag in den Distanzunterricht. Zunächst sei die Turnhalle entsprechend hergerichtet worden, teilte ein Sprecher der Stadt auf BR-Anfrage mit. Seit Samstag würden zusätzlich auch Klassenzimmer dafür genutzt. Die Eltern seien vom Bildungsreferat informiert worden.

Eine Sprecherin des bayerischen Innenministeriums nannte die Maßnahme eine "einmalige Sache". Grundsätzlich seien in den staatlichen Asylunterkünften in Bayern aktuell Plätze im "mittleren vierstelligen Bereich" frei. Jedoch seien diese in ganz Bayern verteilt und könnten nicht sofort alle für die Ankommenden genutzt werden. Bisher wurden dort der Sprecherin zufolge etwa 1.800 Kriegsflüchtlinge untergebracht.

Fliegerhorst Fürstenfeldbruck wird Schwerpunktzentrum für Ukraine-Flüchtlinge

In München wurde nun beschlossen, dass der ehemalige Fliegerhorst Fürstenfeldbruck mit seinen 1.200 Plätzen ein Schwerpunktzentrum für ukrainische Geflüchtete in Oberbayern werden soll. Die Flüchtlinge, die bislang dort untergebracht waren, würden verlegt, sagte Andrea Betz, Vorständin bei der Diakonie München und Oberbayern, zuständig für die Sozialbetreuung der Flüchtlinge in München, unter anderem im Ankunftszentrum.