Ukraine-Konflikt: SPD berät über Haltung zu Russland

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts beraten Spitzenvertreter der SPD am Montagnachmittag über die unterschiedlichen Haltungen in der Partei gegenüber Russland. An dem Treffen auf Einladung von Parteichef Lars Klingbeil sollen von Regierungsseite Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Entwicklungsministerin Svenja Schulze teilnehmen, außerdem Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt. Eingeladen sind auch Ministerpräsidentinnen und -präsidenten, darunter Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig, sowie Fraktionschef Rolf Mützenich und Fachpolitiker.

Klingbeil: Eskalation "geht von Russland aus"

Die Ukraine-Krise ließ den Konflikt zwischen verschiedenen Parteiströmungen der SPD zuletzt wieder offenbar werden. Während Vertreter des linken Parteiflügels weiter auf Entspannung setzen, plädieren konservativere Sozialdemokraten für eine härtere Gangart gegenüber Moskau. Klingbeil betonte aber am Sonntagabend im ZDF: "Die Linie der SPD ist sehr klar." Die derzeitige Eskalation "geht von Russland aus".

SPD will keine Waffen an die Ukraine liefern

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte lange gezögert, bevor er die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 als Sanktionsinstrument für den Fall eines russischen Einmarsches in die Ukraine auf den Tisch legte - und das auch nur verklausuliert. Gleichzeitig erteilte er der Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine, anders als andere Bündnispartner, eine klare Absage. Das wird von der Ukraine, aber auch von Ländern wie Polen oder den baltischen Staaten kritisiert. In den USA wird ebenfalls die Frage gestellt, ob Deutschland noch ein verlässlicher Partner ist.

Heusgen für deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine

Der künftige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hat sich indes für deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Heusgen sagte der "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger", die Bundesregierung mache es sich mit ihrem Nein unter Verweis auf die deutschen Rüstungskontrollregeln zu einfach.

Gaspipeline Nord Stream 2 als Druckmittel

Heusgen, unter Kanzlerin Angela Merkel außenpolitischer Berater, plädierte zudem dafür, die umstrittene deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine auf Eis zu legen. "Wenn russische Truppen in die Ukraine einmarschieren, kann man Nord Stream 2 nicht einfach so weiterlaufen lassen und in Betrieb nehmen, als wäre nichts passiert."

Erste Anzeichen von Entspannung

Nach wochenlangen diplomatischen Verhandlungen sieht Heusgen mittlerweile erste Anzeichen einer Entspannung. "Aus Russland kommen etwas weniger aggressive Töne", sagte er den Zeitungen. Die Gefahr sei aber noch nicht gebannt, da Russland seine Truppen noch nicht von der ukrainischen Grenze abgezogen habe.

Stärkstes Mittel derzeit: Geschlossenheit

Es sei deshalb weiterhin wichtig, dass Nato und EU Geschlossenheit zeigen. "Geschlossenheit ist ein starkes Mittel, um Russland zu beeindrucken." Die "Methode" des russischen Präsidenten Wladimir Putin "war und ist es ja immer wieder, zu versuchen zu spalten: zwischen Europa und den USA und innerhalb der Europäischen Union".

Jede Seite fühlt sich bedroht

Die USA und ihre Verbündeten werfen Russland vor, mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen zu haben. Den Westen treibt deshalb die Sorge um, dass Russland nach der Annexion der Krim 2014 einen Einmarsch in das Nachbarland vorbereitet. Der Kreml bestreitet Angriffspläne, führt aber gleichzeitig ins Feld, sich von der Ukraine und der Nato bedroht zu fühlen.