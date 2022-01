Ukraine-Konflikt: Scholz fordert Deeskalation von Russland

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russland erneut vor den Folgen eines Angriffs auf die Ukraine gewarnt. Bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Berliner Kanzleramt sprach Scholz von einer sehr schwierigen Lage entlang der ukrainisch-russischen Grenze. "Es sind viele Truppen dort stationiert und deshalb ist es notwendig, dass jetzt alles dazu beigetragen wird, dass die Situation sich anders entwickelt, als das gegenwärtig manchmal zu befürchten ist", sagte Scholz. "Wir erwarten auch von Russland deshalb eindeutige Schritte, die zu einer Deeskalation der Situation beitragen, und wir sind uns alle einig, dass eine militärische Aggression schwerwiegende Konsequenzen nach sich zöge."

Macron: "Wir geben niemals den Dialog mit Russland auf"

Macron betonte, Deutschland und Frankreich seien sich in ihrer Position zur Ukraine sehr einig. Sollte es zu einer Aggression kommen, dann würden die Kosten für Russland "hoch sein". Zugleich bekräftigte der französische Präsident: "Wir geben niemals den Dialog mit Russland auf."

Scholz begrüßte die nun wieder einsetzenden Gespräche im sogenannten Normandie-Format, an dem Frankreich, Deutschland, die Ukraine und Russland beteiligt sind. "Gut ist, dass gesprochen wird", sagte Scholz mit Blick auf das am Mittwoch in Paris angesetzte Treffen von politischen Beratern aus den vier Ländern.

Zum Artikel: USA und Europa rufen Russland zur Deeskalation auf

Botschafter spricht von größter Gefahr seit dem Zweiten Weltkrieg

Der ukrainische Botschaften in Berlin, Andrij Melnyk, wiederholte derweil seine Forderung, Deutschland solle Waffen an die Ukraine liefern. Im ZDF sagte der Botschafter, als Nicht-Nato-Mitglied stehe die Ukraine im Konflikt mit Russland allein da. Mit Blick auf den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine drohe die größte Gefahr seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Bundesregierung lehnt Waffenlieferungen ab und verweist dabei auf eine traditionelle Zurückhaltung Deutschlands in solchen Fragen und konkret auch auf den Koalitionsvertrag.