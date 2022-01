Ukraine-Konflikt: "Russland will Europa dominieren"

Im Ukraine-Konflikt geht es nur mittelbar um eine Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland, wie das neue "Possoch klärt" herausarbeitet. Ganz unmittelbar geht es um die alte Gegnerschaft zwischen West und Ost. Gerade deshalb kann uns der Konflikt und dessen Ausgang nicht egal sein, sagt Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität Köln. Für das Video hat Moderator Dominic Possoch mit ihm gesprochen.

"Russland Ist in der Lage, anzugreifen"

Dominic Possoch: "Bei allem, was wir zum Ukraine-Konflikt lesen, hören, sehen – wie real ist die Kriegsgefahr wirklich?"

Thomas Jäger: "Das große Problem ist, dass Russland in der Lage ist, anzugreifen. Alles andere ist eine Bewertungslage. Ob die Ukraine sich zu Recht bedroht fühlt, kann man so oder so betrachten. Ob Russland wirklich vorhat anzugreifen, kann man so oder so betrachten. Wichtig ist: Sie könnten. Das allein reicht aus, dass sich andere bedroht fühlen."

Europa unter russischer Dominanz?

Possoch: "Der Ukraine-Konflikt ist eine Geschichte seit 2013. Eine lange Zeit, in der man sich quasi daran gewöhnen kann, dass es dort immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt. Kann uns der Konflikt als einfacher Bürger, als einfache Bürgerin in Deutschland nicht egal sein? Was hat das denn mit uns zu tun?"

Jäger: "Das hat sehr viel mit uns zu tun. Denn es geht nicht um die Ukraine letztlich. Wir in Europa denken, dass mit dem Ende des Ost-West-Konflikts eine Zeit angebrochen ist, in der demokratische Rechtsstaaten miteinander leben, Beziehungen aufbauen, Verträge machen, die Grenzen niederreißen und so weiter. In Moskau hingegen hat man eine ganz andere Vorstellung davon, wie der europäische Kontinent aussehen soll. Moskau verfolgt nämlich eine neoimperialistische Politik.

Präsident Putin hat das auch genau so vorgeschlagen: In den Grenzen der alten Sowjetunion, wo dann eben Belarus und die Ukraine liegen, da hat nur Russland was zu sagen. Es dürfen keine Nato-Truppen in den ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes stehen, also von Polen über Ungarn bis nach Bulgarien. Die USA haben sich nuklear aus Europa rauszuhalten.

Der Hintergrund dessen ist ein ganz schlichtes Kalkül: Präsident Putin geht davon aus, dass die Amerikaner keine zwei Konflikte mit zwei Weltmächten gleichzeitig führen werden können und sich deshalb entscheiden, alle Konzentration und Aufmerksamkeit auf China zu wenden. Das heißt, sie werden sich aus Europa sukzessive zurückziehen. Das ist übrigens eine Diskussion, die in Amerika gerade ganz intensiv geführt wird. Und das hieße am Ende nichts anderes, als dass Russland Europa dominiert. Und das hat ganz viel mit uns zu tun. Das ist die Frage, ob wir demokratisch leben wollen oder ob wir aus dem Kreml hören wollen, wie wir zu leben haben."

