Konfrontationskurs: Konflikt orthodoxer Kirchen in der Ukraine

Die überwältigende Mehrheit der etwa 43 Millionen Ukrainer bekennt sich zum orthodoxen Christentum. Die Gläubigen gehören allerdings zwei verschiedenen, untereinander konkurrierenden Kirchen an: der ukrainisch-orthodoxen, die sich offiziell erst im Mai 2022 vom Moskauer Patriarchat löste, und der eigenständigen Orthodoxen Kirche der Ukraine, die als kiewtreu bezeichnet wird.

Trennung der Kirchen mit Folgen

Die Kiewer Regierung unterstützt die 2018 gegründete Orthodoxe Kirche der Ukraine und plant gleichzeitig ein Gesetz, mit dem ein Verbot der moskautreuen Ukrainischen Orthodoxen Kirche erreicht werden soll. Die moskautreue Kirche zählt in der Ukraine zwar deutlich mehr Gemeinden als jede andere Konfession. In Umfragen bekannten sich die meisten Bürger allerdings schon vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine zur neuen, unabhängigen orthodoxen Kirche.

Nachdem die Ukraine 1991 ihre Unabhängigkeit von Moskau erlangte, hatte sich nur ein Jahr später auch die ukrainisch-orthodoxe Kirche gespalten. Daraus entstanden zwei unterschiedliche religiöse Strömungen. Die sogenannte kiewtreue Orthodoxe Kirche der Ukraine, die dem Patriarchat von Konstantinopel zugerechnet wird. Daneben existiert noch die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die dem Moskauer Patriarchats angehört.

Eine Trennung mit Folgen - wobei es hier keinesfalls alleine um Religionsfragen geht. Nein, auch die politische Ausrichtung der jeweiligen Kirche spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Da heißt es eben mit oder gegen Moskau zu agieren, erklärt Erzbischof Yevstratiy, Repräsentant der kiewtreuen ukrainisch-orthodoxen Kirche. "Was uns voneinander unterscheidet, ist ganz einfach: Wir wollen, dass die Ukraine ein unabhängiger Staat bleibt. Der Moskauer Patriarch Kyrill hingegen will, dass hier auf die eine oder andere Weise ein russisches Imperium wiederaufgebaut wird."

Allianz zwischen Kreml und Kyrill I.

Ein Vorhaben, das nach Ansicht vieler Vertreter der sogenannten kiewtreuen orthodoxen Kirche nicht nur Patriarch Kyrill I., sondern auch der russische Präsident Wladimir Putin verfolgen würde. Daher die seltsam wirkende Allianz zwischen dem Kreml und dem Moskauer Patriarchen. Eine Mischung aus geostrategischen Zielen und materiellen Belangen, sagt Erzbischof Yevstratiy.

"Die Hälfte der Stammgüter der Moskauer orthodoxen Kirche, also alles was dem Patriarchat gehört, befindet sich in der Ukraine. Ohne die Ukraine ist der Moskauer Patriarch um die Hälfte seiner Besitztümer ärmer."

Keine angenehme Vorstellung, meint der Erzbischof. Also versuche Patriarch Kyrill I., seinen Einfluss in der Ukraine unter anderem dadurch zu festigen, indem er Präsident Putin und damit auch seine politischen Ziele in der Ukraine unterstützt. Der Moskauer Patriarch wird seit geraumer Zeit aufgefordert, sich von Putin loszusagen.

"Wir sind als ukrainisch-orthodoxe Kirche jederzeit bereit, mit den Delegierten der russisch-orthodoxen Kirche über Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sprechen – wenn unsere Gesprächspartner aus Russland darauf verzichten, lediglich wieder und wieder die Parolen des Kremls vorzutragen."

Die ukrainisch-orthodoxe Kirche unterstand bis Mai 2022 dem Moskauer Patriarchen Kyrill I., der Russlands Großoffensive gegen die Ukraine unterstützt. Erst nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine erklärte sie sich offiziell für unabhängig vom Moskauer Patriarchen. Gleichzeitig verurteilte ihr Oberhaupt, Metropolit Onufri, den russischen Überfall auf die Ukraine.

Razzien in kirchlichen Einrichtungen

Damit hat sich die ukrainisch-orthodoxe Kirche mittlerweile offiziell von Moskau losgesagt und den von Kremlchef Putin befohlenen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verurteilt. Allerdings verdächtigen ukrainischen Behörden Teile der Kirche weiterhin der Kollaboration mit Moskau und werfen den betroffenen Einrichtungen ukrainefeindliche Bestrebungen vor. Daher wurde auch der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU bereits vor geraumer Zeit darauf angesetzt, moskautreue orthodoxe Einrichtungen im Land zu überprüfen.

Vor diesem Hintergrund führte Anfang Dezember der SBU Razzien in rund einem Dutzend ukrainisch-orthodoxen Kirchen und Klöstern durch, die als moskautreu gelten. Die Durchsuchungen erfolgten nach offiziellen Angaben zur Bekämpfung der subversiven Aktivitäten russischer Spezialdienste in der Ukraine. Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine wolle man die Bevölkerung vor Terroranschlägen schützen und verhindern, dass Religionsgemeinschaften als "Zelle der russischen Welt" missbraucht würden, heißt es.

In diesem Zusammenhang durchsuchte der ukrainische Inlandsgeheimdienst unter anderem auch das berühmte Kiewer Höhlenkloster. Dabei beschlagnahmte der SBU nach eigenen Angaben "pro-russische Literatur" für Priesterseminare und kirchliche Schulen, in der die imperiale Lehre "Russische Welt" propagiert werde.

Geistliche auf Sanktionslisten

Im Streit um einen Verbleib der orthodoxen Kirche im weltbekannten Kiewer Höhlenkloster hat die ukrainische Führung unterdessen die Kirche mit Nachdruck aufgefordert, sich von Moskau zu distanzieren. Wenn sie – wie von ihr behauptet werde - keine Beziehungen zu Russland mehr habe, dann solle sie Putin öffentlich zum "Teufel" erklären, forderte der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Olexij Danilow.

Parallel dazu haben ukrainische Behörden dem Vernehmen nach mehrere Bischöfe und einen Diakon der sogenannten moskautreuen orthodoxen Kirche auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Die Betroffenen sollen sich im Krieg auf die Seite Russlands gestellt haben, heißt es zu Begründung. Der nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat habe daher beschlossen, für fünf Jahre das Vermögen der Geistlichen einzufrieren, wie der Inlandsgeheimdienst SBU mitteilte. Zudem seien ihnen bestimmte Handelsgeschäfte untersagt worden.

Bestraft wurde etwa der Vorsteher des berühmten Kiewer Höhlenklosters, Metropolit Pawlo, sowie der Metropolit der von Moskau annektierten Halbinsel Krim, Lazar. Letzterem wird unter anderem vorgeworfen, dass er dafür gewesen sei, dass sich seine Diözese der russisch-orthodoxen Kirche anschließt, anstatt ukrainisch-orthodox zu bleiben. Manche der Geistlichen - so der Vorwurf des ukrainischen Geheimdienstes - hätten mit russischen Besatzungsbehörden zusammengearbeitet, "prorussische Narrative" propagiert oder Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine gerechtfertigt.