Ukraine-Konflikt: Scholz will "in Kürze" nach Moskau reisen

In der Ukraine-Krise will nun auch Kanzler Scholz (SPD) mit Kreml-Chef Vladimir Putin sprechen. Scholz kündigte an, in Kürze nach Moskau zu reisen. Einen Termin nannte er nicht. "Das ist geplant und wird auch bald stattfinden", sagte der SPD-Politiker im ZDF. Zunächst will Scholz am Montag zu Gesprächen nach Washington fliegen.

Söder empfiehlt Scholz, Merkel zu Fragen

CSU-Chef Markus Söder hat Scholz am Morgen empfohlen, Alt-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Rate zu ziehen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Söder, niemand habe so einen guten Einblick in die russische Politik wie sie. Insgesamt rät der CSU-Chef dazu, dass die EU und die Nato geschlossen gegenüber Moskau auftreten. Dabei müsse man sich auch in die Sicherheitsinteressen aller Beteiligten hineindenken - und das Freund-Feind-Denken aus dem Kalten Krieg überprüfen.

Ukraine zu Gesprächen mit Russland in der Türkei bereit

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist bemüht, in dem Konflikt zu vermitteln. Ankara unterhält enge Beziehungen zur Ukraine und zu Russland. Erdogan selbst reist heute nach Kiew. Dort erklärte Verteidigungsminister Oleksij Resnikow bereits, die Ukraine sei bereit, Friedensgespräche mit Russland in der Türkei zu führen.

Voraussetzung sei allerdings, dass Russland einverstanden ist, sagt Resnikow vor einem Besuch Erdogans. Bislang haben sich die direkten Gespräche der Ukraine mit Russland auf das sogenannte Normandie-Format konzentriert, in dem Deutschland und Frankreich zwischen beiden Seiten vermitteln.