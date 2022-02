Kirchenvertreter bekunden Solidarität mit der Ukraine

Wenige Stunden nach dem russischen Angriff auf die Ukraine finden an diesem Donnerstag erste Mahnwachen, Friedensgebete und Demonstrationen in bayerischen Großstädten statt. Vertreter der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland, aber auch anderer Glaubensgemeinschaften zeigen Solidarität mit dem ukrainischen Volk.

Bätzing und Kurschus rufen zum Ende der Invasion auf

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, und der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, haben zu einer sofortigen Beendigung der Invasion aufgerufen. "Wir sind erschüttert über die aktuelle Entwicklung und rufen die Russische Föderation dazu auf, weitere Aggressionen zu unterlassen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Sie seien in Gedanken bei den Menschen. "Als Christen glauben wir, dass Frieden möglich ist und verschlossene Türen wieder geöffnet werden können", so Bätzing und Kurschus.

Bedford-Strohm: "Fassungslosigkeit, Trauer und Zorn"

Auch der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm zeigte sich bestürzt über die Geschehnisse in der Ukraine. "Es sind Fassungslosigkeit, Trauer und Zorn, die mich an diesem Morgen bewegen", schreibt er auf Facebook.

Dass Russlands Präsident Wladimir Putin in der Nacht den Angriffsbefehl gegen die Ukraine gegeben habe, sei "nicht nur ein eklatanter Bruch des Völkerrechts", sondern auch ein Vertrauensbruch gegenüber allen, "die in den letzten Monaten mit ihm verhandelt haben". Er hoffe, dass die Weltgemeinschaft jetzt mit einer Stimme spreche und das Vorgehen einhellig verurteilen wird. Seine Gedanken seien in diesen Stunden vor allem bei den betroffenen Menschen in der Ukraine, erklärte Bedford-Strohm.

Friedensgebet am Freitag in Würzburg

Der Würzburger Bischof Franz Jung hat wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine am Freitag im Kiliansdom zu einem Friedensgebet aufgerufen. "Europa steht unter Schock. Was sich die vergangenen Tage abzuzeichnen begann, ist nun zur traurigen Gewissheit geworden: ein Angriffskrieg in Europa und eklatanter Bruch des Völkerrechts."

Ein Friedensgebet wird es auch am Freitag in der Dreieinigkeitskirche in Regensburg geben. Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer erinnerte daran, dass jeder Mensch berufen sei, seine Mitmenschen als Schwestern und Brüder zu erkennen. "Bitte lassen Sie uns deshalb darum beten, dass sich die verfeindeten Parteien die Hände reichen, dass sie mit aller gebotenen Klugheit und den Gaben des Heiligen Geistes um Gerechtigkeit ringen", heißt es auf der Internetseite des Bistums. Zugleich erinnerte Voderholzer an die Worte von Papst Johannes Paul II.: "Nein zum Krieg! Er ist nie ein unabwendbares Schicksal. Er ist immer eine Niederlage für die Menschheit."

Finanzielle Unterstützung für Caritas in der Ukraine

Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke sagte, der russische Angriff werde keine Probleme lösen, sondern neue schaffen und Leid über unschuldige Menschen bringen. Die westlichen Regierungen seien nun zu entschiedenem Handeln aufgefordert. Das Bistum Eichstätt unterstützt die Caritas in der Ukraine mit 10.000 Euro aus dem Katastrophen-Fonds.

Der Passauer Bischof Stefan Oster schrieb auf Facebook: "Was für eine furchtbare Nachricht und wie grausam für alle Menschen in der Ukraine, die diesen Krieg nicht wollen, aber zwangsläufig beteiligt werden." Am Sonntag gibt es um 15 Uhr ein Friedensgebet auf dem Domplatz mit einem Friedensgeläut. - In vielen Kirchen Bayerns sind in den nächsten Tagen Friedensgebete angesetzt, auch in der Landeshauptstadt. München ist mit der ukrainischen Hauptstadt Kiew durch eine Partnerschaft verbunden.

"Krieg ist gegen Gottes Willen"

Auch der Friedensbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Friedrich Kramer, hat erschüttert auf den russischen Angriff auf die Ukraine reagiert. Er sehe darin einen klaren Bruch des Budapester Memorandums von 1994, in dem Russland die bestehende Souveränität und die Grenzen der Ukraine als Gegenleistung für deren Atomwaffenverzicht anerkannt habe, sagte der Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

"Krieg ist gegen Gottes Willen. Und Krieg darf nicht zu einem Mittel der Politik werden", erklärte der Leitende Geistliche. Konflikte müssten friedlich gelöst werden. Er rief die Christinnen und Christen zu Gebeten für den Frieden auf.

Josef Schuster hofft auf internationale Diplomatie im Konflikt

Den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erfüllt der Angriff Russlands auf die Ukraine "mit tiefer Sorge". "In unseren Gemeinden gibt es sehr viele Mitglieder mit familiären Wurzeln in Russland oder in der Ukraine", schreibt Schuster auf Twitter. "Viele bangen um ihre Angehörigen. Wir hoffen, dass die internationale Diplomatie doch noch dazu führt, dass der Krieg bald beendet wird", so Schuster.